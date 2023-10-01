فعاليات متنوعة وثرية بمكتبة محمد بن راشد خلال أكتوبر الجاري

دبي (الاتحاد)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أكتوبر الجاري، مجموعة متميزة من الفعاليات وورش العمل الثقافية والترفيهية والتعليمية، إلى جانب حفلات توقيع الكتب وفعالية «أيام المكتبة» الشهرية، والتي تأتي ضمن مساعيها المتواصلة لتوفير بيئة ملهمة تعكس التزامها بتعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين جميع أفراد المجتمع. وتبدأ الفعاليات بحفل متميز لتوقيع كتاب معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ويتضمن الحفل جلسة حوارية لتقديم نظرة عميقة على الكتاب، إلى جانب توقيع 100 نسخة للزوار والحضور. كما تستضيف المكتبة ورشة تصوير فوتوغرافي، لتعليم أساسيات التصوير للمهتمين والراغبين بدخول هذا العالم المميز، بغرض توثيق الذكريات أو غيرها. وتقدم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أكتوبر، محاضرة خاصة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للمكتبات»، والتي تناقش أهمية المكتبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدكتور عماد أبو عيد. وبالتنسيق مع مركز «Family Hub»، تنظم المكتبة فعالية لتقديم الدعم النفسي والإرشاد للأمهات، لمواجهة الصعوبات المترتبة على تنشئة الأطفال ذوي الهمم، وتستعرض الفعالية قصصاً ملهمة من تجارب الأمهات، كما تقدم لهن ورشة عن العناية الشخصية والاهتمام بالنفس.



شعر وموسيقى

وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، تُلقى في المكتبة محاضرة عامة حول الصحة النفسية للموظفين، والتعامل الأمثل مع الضغوطات النفسية المختلفة خلال أيام العمل، بالتعاون مع المؤثر الشهير معتز مشعل، استراتيجي تطوير الأعمال والمهارات الحياتية، وأحد أشهر مختصي الصحة النفسية والتطوير الذاتي في العالم العربي. وتقيم المكتبة أمسية شعرية موسيقية، تتضمن سردًا لجوانب من حياة الشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي وإلقاءً لقصائده، بمشاركة الدكتورة ليلى العبيدلي، والعازف المغني بشير دريدي. كما تستضيف ثاني جلسات برنامج ثقافة قانونية، بالتعاون مع أكاديمية حبيب الملا، ومحاضرة بعنوان «تنظيم العلاقة الإيجارية بإمارة دبي»، والتي يقدمها الأستاذ باسم إيهاب والأستاذة خلود حافظ. وتعرض المكتبة مجموعة من الأفلام القصيرة العالمية، بالتعاون مع الشركة المنظمة سينيوليو، والمخرج الشهير نواف الجناحي.



أيام بيكاسو

وضمن برنامج فعاليات أيام المكتبة التي تحتفي بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، تنظم المكتبة «أيام بيكاسو» احتفاء بفنه الذي ترك أثراً تاريخياً على الفن، وورشة حول فن الرسم التجريدي. ومن الفعاليات المتميزة، ورش تعليمية مبتكرة بالتعاون مع مدرب متخصص من «استوديو بوادر للفن»، لتعليم المشاركين كيفية صناعة حقائب مبتكرة باستخدام مواد صديقة للبيئة. وضمن الفعاليات المخصصة للأطفال، تقام ورشة تعليمية بعنوان «عبقرينو يؤلف قصة»، بالتعاون مع زهرة محسن، وتهدف الورشة إلى تعليم الطفل أساسيات كتابة القصص.



مشاركات خارجية

وفي إطار مشاركاتها الخارجية، تستعرض المكتبة خلال معرض «جيتكس جلوبال»، الحدث العالمي الأضخم للتكنولوجيا والتجمع الأكبر للشركات الناشئة، أحدث ابتكاراتها في مجال المكتبات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أبرز خدماتها ومرافقها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بأبرز مبادراتها «عالم بلغتك»، التي تهدف إلى كسر الحواجز بين الثقافات المختلفة، وجعل الكتب مفهومة لزوارها وأعضائها من مختلف الجنسيات واللغات. كما تشارك المكتبة في فعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبو ظبي 2023، والذي يستضيفه الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، وذلك بمشاركة قادة عالميين وخبراء في مجال الأرشيف وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث تستعرض أبرز ما تحتضنه من مقتنيات وكنوز معرفية في شتى المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برنامج فعالياتها على مدار العام.