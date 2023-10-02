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التعليم والمعرفة

انعقاد «المهرجان الأكاديمي والثقافي الكوري الإماراتي»

المهرجان يسهم بشكل كبير في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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انعقد «المهرجان الأكاديمي والثقافي الكوري الإماراتي» الذي استضافه قسم دراسات المنطقة العربية بجامعة ميونغجي الكورية ومعهد دراسات الشرق الأوسط، وبرعاية سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، في قاعة المؤتمرات بمركز بانغموك الأكاديمي الدولي التابع للجامعة. وأقيمت الفعالية بحضور عيسى عبدالله السماحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات الذي التقى مع يو بيونغ جين، رئيس جامعة ميونغجي، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما حضرها أساتذة وطلبة قسم دراسات المنطقة العربية بالجامعة.
وفي جلسة العرض الأكاديمي تحت عنوان «العلاقات الكورية الإماراتية: الحاضر والمستقبل»، تم تقديم العروض الأكاديمية التالية: أساليب تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات في كوريا (وقدّمها البروفيسور سوجين لي، جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية)، ودور جامعة ميونغجي في تعزيز القوة الناعمة للإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا (وقدّمها البروفيسور جيونج ميونج كيم، جامعة ميونغجي)، وسياسة الإمارات العربية المتحدة في شرق آسيا: التركيز على جمهورية كوريا (وقدّمها خليفة الكندي، خبير تحليل السياسات العامة والأمن القومي). 
وتضمنت الفعاليات الثقافية عرضاً ترحيبياً من قبل طلبة قسم دراسات المنطقة العربية، وعرض فيديو ترويجياً من دولة الإمارات، وعرضاً موسيقياً تراثياً قدمته فرقة الإمارات الوطنية للفنون المسرحية.
وفي كلمته خلال افتتاح هذه الفعالية، قال رئيس الجامعة: «أرحب ترحيباً حاراً بالعلماء والمسؤولين الإماراتيين، بمن فيهم عيسى السماحي الذي زار جامعة ميونغجي». وأضاف أن «قسم الدراسات العربية بجامعة ميونغجي لعب دوراً مهماً في تعزيز التبادلات العلمية والثقافية وغيرها من المجالات بين جمهورية كوريا والدول العربية من خلال تخريج العديد من الخبراء في المنطقة العربية على مدار الـ47 عاماً الماضية».
وتابع: «تتعاون كوريا ودولة الإمارات في قطاعات عديدة، بما في ذلك التجارة والاستثمار وبناء محطات الطاقة النووية والطاقة والمحطات والخدمات الصحية والطبية منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية في عام 2009». وقال: إن «المهرجان الأكاديمي الثقافي الكوري الإماراتي سيساهم بشكل كبير في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين».
وبدوره، أكد السماحي أن «المهرجان الأكاديمي والثقافي يلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الثنائي والتبادلات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين بلدينا حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وتم توطيدها في عام 2018 من خلال الشراكة الاستراتيجية».
وتابع السماحي القول إن «هذا الحدث مهم لأنه يسلط الضوء على التقدم المحرز في العلاقات الثنائية وسبل ووسائل توسيعها في المستقبل»، مشدداً على أنه «كجزء من إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة الأوسع، تحرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع البلد الصديق في جميع المجالات، سواء في مجالات الثقافة والتبادل الأكاديمي أو العلوم أو التكنولوجيا».

جمهورية كوريا
الإمارات
المهرجان الثقافي الإماراتي الكوري
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