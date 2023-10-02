«تريندز» يواصل مشاركته في «الرياض الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بجناح خاص يعرض عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، التي تحلل وتستشرف القضايا الراهنة، وذلك ضمن جولة آسيوية، شملت إضافة للرياض، كلاً من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، لتعزيز شراكات «تريندز» البحثية، وتوسيع انتشاره، وتأكيد رؤيته المعرفية العالمية.

وقد استقطب جناح تريندز رقم B89 المقام في حرم جامعة الملك سعود بالدرعية بمنطقة الرياض، جمهور المعرض وعدداً من المسؤولين والكتاب والناشرين، حيث يعرض جناح المركز عشرات العناوين التي تجسد جهوداً بحثية نوعية لنخبة واسعة من الباحثين والمختصين في المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعته حول جماعة "الإخوان"، وإصداراته حول حركات الإسلام السياسي.