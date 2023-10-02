«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

الفجيرة (الاتحاد)

نظّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، حفلاً خاصاً لتكريم أبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دور مهم في إنجاح فعاليات الدورة السابعة من مهرجان قيّظ في الفجيرة، وذلك في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

حضر فعاليات حفل التكريم -الذي أقيم تحت عنوان «ويستمر العطاء 5»- خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومحمد علي الملا، نائب رئيس جمعية الفجيرة الخيرية، وفاخرة بن داغر البلوشي، نائب رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من ممثلي الهيئات الاتحادية والمحلية، ووسائل الإعلام.

وأكد خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، أن الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لفعاليات الجمعية، أسهم بشكل كبير في نجاح فعاليات «قيّظ في الفجيرة» وغيرها من الأنشطة والبرامج الهادفة.

وأوضح الظنحاني أن الجمعية قدمت خلال المهرجان برنامجاً صيفياً متكاملاً للصغار والكبار معاً، تحت شعار «قيظنا وناسة واستدامة»، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل دورها الوطني في تعزيز العمل الثقافي والمجتمعي الذي يصب في خدمة المجتمع والناس.

وبدأت فقرات الحفل، الذي قدمته حليمة الصريدي رئيس مجلس شباب الجمعية، بالسلام الوطني، وبعدها ألقت فاخرة بن داغر البلوشي، رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان، كلمة الافتتاح قائلة: «إن قصص النجاح الكبيرة لن تتحقق بمفردها، وإنما تبدأ بفكرة كتنوع أفكار منصاتنا التابعة لجمعية الفجيرة وأُديرت بجهود القائمين عليها، وفي سعيهم لتنفيذ المبادرات والفعاليات في مختلف المجالات، كان لابد من التعاون مع جهات فاعلة وشخصيات مميزة حتى نضمن الوصول لنتائج مرضية تخدم الفئات المستهدفة في المجتمع».

وأضافت «نشكركم على إيمانكم بنا وثقتكم في قدرتنا على تحقيق النجاحات المميزة، وإننا بتعاونكم تمكنّا من تحقيق الإنجازات المُشرفة، فأنتم رفقاؤنا في رحلتنا لتحقيق الرؤية المشتركة وتشجيعنا على الابتكار في تقديم الفعاليات والبرامج الجديدة للمجتمع».

كما شهد الحفل عرض مادة فيلمية قدّمت لمحة عن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، الذي تضمن العديد من الأنشطة الثقافية والمجتمعية والترفيهية والرياضية والبيئية والتراثية بمجموع 21 فعالية استهدفت مختلف فئات المجتمع، وأتيحت لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة بهدف التعريف بأصالة مجتمع الإمارات وتميز هويته وثراء قيمه.

وفي ختام الحفل كرم خالد الظنحاني، ترافقه فاخرة بن داغر، الشركاء وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان والمتطوعين والمشاركين والإعلاميين الذين دعموا المهرجان.