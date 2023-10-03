الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم
3 أكتوبر 2023 08:20

من المقرر الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء اليوم الثلاثاء، وهي الثانية من بين إعلانات الجوائز السنوية لهذا الأسبوع. ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم الفائز بالجائزة في الساعة 1145 صباحا بالتوقت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش) على أقرب تقدير.

وفي العام الماضي، تم تكريم الفرنسي آلان أسبكت، وجون كلاوزر من الولايات المتحدة، والنمساوي أنطون زيلينجر لأبحاثهم الرائدة حول "الحالات الكمومية المتشابكة". وافتتح أسبوع الجوائز هذا العام يوم الاثنين بجائزة نوبل في الطب للباحثة مجرية المولد كاتالين كاريكو والعالم الأميركي درو وايزمان لعملهما على تطوير اللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر.إن.أيه) ضد الإصابة بمرض "كوفيد 19".

أخبار ذات صلة
فوز كاريكو ووايزمان بجائزة نوبل في الطب
انطلاق جوائز نوبل بالإعلان عن الفائز في فئة الطب

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الكيمياء والأدب والسلام في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تمنح جائزة الاقتصاد الأسبوع المقبل. ومن المقرر تقديم الجوائز الفعلية في حفل يقام في 10 ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل. وزادت مؤسسة نوبل هذا العام الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة (مليون دولار). وإذا حصل العديد من الفائزين على الجائزة ، يتم تقسيم الأموال بينهم. وتمنح جائزة نوبل في الفيزياء كل عام تقريبا منذ الجائزة الأولى في عام 1901.

المصدر: وكالات
الفيزياء
السويد
جائزة نوبل
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
الدولار
اقتصاد
الدولار عند مستوى مرتفع جديد وسط بيانات قوية
اليوم 08:29
الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم
التعليم والمعرفة
الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم
اليوم 08:20
جنود من بوركينا فاسو في دورية على طريق بمنطقة الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف غربية من تمدد «داعش» و«القاعدة» في أفريقيا
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©