الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"آبل" تنشر تحديثاً لمعالجة مشكلة في "آيفون" الجديد

هاتف "آيفون "
3 أكتوبر 2023 10:56

أعلنت مجموعة "آبل" الاثنين أنها ستنشر تحديثاً لنظام التشغيل لمنع "السخونة المفرطة" التي سُجّلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد "آي فون 15".
وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من "تحديد بعض العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز +آي فون+ أكثر مما يُفترض"، بعدما أبلغ عدد من المُختَبِرين عن مشكلات من هذا النوع في بعض الهواتف من الطراز الجديد.
وشرحت "آبل" أن من الطبيعي أن "يبدو" الهاتف الذكي أكثر سخونة خلال مرحلة إعداد الجهاز (configuration) في الأيام الأولى لاستخدامه.
وأضافت الشركة أنها اكتشفت أيضاً خطأً في برنامج التشغيل "آي أو إس 17" لدى بعض المستخدمين "وسيُصَحَح في تحديث البرنامج".
وأشارت "آبل" ايضاً إلى عامل آخر هو "التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام". وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء "على تصحيحات يتم نشرها". 
ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز "آي فون 15 برو ماكس" المصنوع من التيتانيوم، لكنّ "آبل" أكدت أن هذه المادة مع الألومنيوم وتصميم جديد، تتيح على العكس تبديد الحرارة بشكل أفضل. 
وكشف مسؤولو "آبل" النقاب في منتصف سبتمبر الفائت عن مجموعة هواتف "آي فون" جديدة. وسيباع الطراز الأساسي "آي فون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار. أما الطراز الاحترافي، وهو "آي فون 15 برو ماكس" فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.

أخبار ذات صلة
موظفو «أبل» ينظمون إضراباً قبيل طرح «آيفون 15»
آبل توسع الفارق بين الفئة العادية وفئة برو في أيفون 15
المصدر: آ ف ب
تحديث
آبل
آيفون
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو
الرياضة
الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو
اليوم 11:06
عشاق «الإمبراطور».. «عتاب ودعم»
الرياضة
عشاق «الإمبراطور».. «عتاب ودعم»
اليوم 11:00
هاتف "آيفون "
التعليم والمعرفة
"آبل" تنشر تحديثاً لمعالجة مشكلة في "آيفون" الجديد
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©