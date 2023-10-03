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أكاديمية الشعر تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

أكاديمية الشعر تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
3 أكتوبر 2023 23:38

أبوظبي (وام)

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تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تستمر أعماله حتى 7 أكتوبر الجاري في حرم جامعة الملك سعود.وتعرض الأكاديمية في جناحها عشرات العناوين في حقول الشعر والنقد والدراسات البحثية، لعدد من المؤلفين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم العربي، وهي إصدارات تبحث في الموروث الشعبي، وتضم دواوين شعرية «الفصيح والنبطي»، بالإضافة إلى كتب ودراسات تتطرق إلى موضوعات وقضايا أدبية متنوعة، منها ما يتعلق باللغة العربية، واللهجات المحلية، إلى جانب البحوث الأكاديمية التي تهم مجتمع الدارسين والقراء والمهتمين بالتجربة الشعرية العربية في مختلف العصور. وتأتي المشاركة الثانية لأكاديمية الشعر في معرض الرياض الدولي للكتاب، لتكون على مسافة قريبة من جمهور القراء في المملكة العربية السعودية، وتتفاعل مع الحراك الثقافي المتسارع في المملكة بجميع مدنها ومناطقها. وتطمح الأكاديمية في أن تشارك عناوينها مع زوّار المعرض الذي يعد واحداً من أبرز معارض الكتاب في العالم العربي، وأن تكون تلك العناوين في متناول جميع القراء والمهتمين.

أكاديمية الشعر
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معرض الرياض الدولي للكتاب
معرض الرياض للكتاب
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