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الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء اليوم

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء اليوم
4 أكتوبر 2023 08:00

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام في ستوكهولم اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن الفائزين بالجائزة في الطب والفيزياء، وهذه هي الفئة الثالثة التي سيتم تسمية الفائزين بها هذا العام.

وفي الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ستعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الفائز أو الفائزين.

وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة في الكيمياء إلى الأميركيين باري شاربلس وكارولين بيرتوزي والعالم الدنماركي مورتن ميلدال، الذين حصلوا على الجائزة لتطوير طرق للتجميع المستهدف للجزيئات.

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الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

بدأت جوائز نوبل في وصية مخترع الديناميت والمتبرع بالجائزة ألفريد نوبل (1896-1833).

والغرض منها هو تكريم أولئك الذين يمثلون أكبر فائدة للبشرية في كل فئة خلال العام السابق. وتمنح الجوائز تقليدياً في حفل يقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.

 

المصدر: وكالات
جائزة نوبل
الكيمياء
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