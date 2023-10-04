وفاة الإعلامي الفرنسي الشهير جان بيار إلكاباش

توفي عن 86 عاماً الصحافي جان بيار إلكاباش، أحد أبرز وجوه الإعلام الفرنسي والذي اشتهر بمقابلاته الكثيرة التي أجراها خلال مسيرته المهنية الطويلة.

وبالإضافة إلى تحليلاته وتعليقاته التي واكبت السياسة الفرنسية مدى 60 عاماً، تولى إلكاباش أيضاً إدارة عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

وشكلت لائحة المقابلات التي أجراها إلكاباش الذي كان من أبرز أركان المشهد الإعلامي الفرنسي، شخصيات عالمية تاريخية بارزة.

أعلنت قناة "كانال و" وإذاعة "أوروب 1" وفاة نجمهما السابق مساء الثلاثاء، بعد وقت قصير من نشر مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الخبر.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالراحل الذي ولد عام 1937 وبدأ حياته المهنية كمراسل لإذاعة وتلفزيون فرنسا في مدينة وهران الجزائرية التي ولد فيها، قبل أن يُنقل إلى باريس عام 1961.

وبعد سنوات على الشاشة الصغيرة، انضم إلى قناة "أوروب 1" في مطلع الثمانينات. وتولى إلكاباش رئاسة محطتي "فرانس 2" وفرانس 3" العامتين.