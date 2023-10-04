«الشارقة للنشر» تعرض ميزات خدماتها في «الرياض للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تستعرض المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أمام الناشرين المشاركين في معرض الرياض الدولي للكتاب، الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لقطاع النشر، في إطار جهودها لتعزيز حضورها في المنطقة العربية، وجذب المزيد من الناشرين من مختلف البلدان إلى إمارة الشارقة، لتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي توفرها لدعم أعمالهم وتوسيع نطاق توزيع إصداراتهم لتصل إلى أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مدينة الشارقة للنشر في المعرض، الذي انطلق في 28 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 7 أكتوبر المقبل، تحت شعار «وجهة ملهمة»، برئاسة منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، ومدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة، بهدف التعريف بما تتميز به من خدمات، والتراخيص القانونية التي تصدرها للناشرين والمستثمرين.

ويقدم وفد مدينة الشارقة للنشر أمام 1200 دار نشر من 32 دولة تشارك في المعرض، شرحاً حول تسهيلاتها ومرافقها المتنوعة وموقعها الذي يسهم في تعزيز وصول الناشرين إلى مختلف أسواق الكتاب في العالم عبر المنافذ الجوية والبحرية للإمارة، إضافة إلى ما تتيحه لهم من فرص للمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها الشارقة على مدار العام.

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، ومدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة: «يحظى قطاع النشر في الشارقة باهتمام كبير جعل الإمارة محوراً ثقافياً وإبداعياً عالمياً وجاذباً للمستثمرين في هذا القطاع، ومن بينهم الناشرون السعوديون، حيث تضم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر حتى الآن 33 شركة سعودية، ونطمح إلى زيادة هذا العدد ليضاف إلى إجمالي شركات ودور النشر التي تجتمع في مكان واحد وتحظى بتسهيلات تدعم خططها للتوسع».

وأضاف الحساني: «نوفر للناشرين خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم، وتسهم في دعم وتطوير قطاع النشر، حيث نسهل عليهم إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار التراخيص بسرعة، كما تمنحهم المنطقة الحرة حق التملك بنسبة 100%، وتساعدهم في استقدام العاملين والحصول على الإقامات، وتسهل عليهم كافة الإجراءات القانونية».