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«الشارقة للتراث» يكرّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

«الشارقة للتراث» يكرّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
4 أكتوبر 2023 20:05

دبي (الاتحاد)

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بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كرّم الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية الـ20، الجهات والمؤسسات الراعية للأيام والشركاء الاستراتيجيين، الذين لعبوا دوراً حيوياً في إنجاح الفعاليات كما هو الحال في كل عام، كما تم تكريم كافة اللجان المعنية بالأيام.
وقال الدكتور المسلم: كلنا اعتزاز وفخر بما أُنجز منذ النسخة الأولى في عام 2003، ونعتقد أننا حققنا إنجازات مهمة على صعيد التعريف بالتراث على مستوى الإمارات، وعلى المستوى العربي، والمستوى العالمي، وكل ذلك لم يكن ليتم لولا الشراكات والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، التي نعتبرها شريكاً أساسياً في نجاح فعالياتنا.
وجاء في مقدمة المكرمين، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وإذاعة الأولى التابعة له، حيث ثمّن الجميع الدور الكبير الذي قدماه في إنجاح هذه الفعالية.
وعن هذا التكريم قالت فاطمة بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن البناء التراثي الذي يعمل مركز حمدان على زرعه في نفوس أبناء الوطن، يرتكز بشكل أساسي على المشاركة والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الوطنية، التي تُعنى بالتراث الوطني الإماراتي وموروثه الشعبي.
وأضافت بن حريز: ومما لا شك فيه أن التعاون مع معهد الشارقة للتراث في مثل هذه الأنشطة، له أثر كبير في تحقيق أهدافنا المشتركة، نحو بناء جيل يجعل من تراثه الوطني نقطة انطلاق نحو المستقبل.
واختتمت بن حريز كلامها بالإشارة إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سيبقى سبّاقاً للمشاركة في جميع الفعاليات الوطنية، على امتداد أنحاء الدولة، وذلك في سبيل المحافظة على التراث وصونه.
هذا وتم تكريم كافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، والجهات الداعمة ومن بينها، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، الشريك الإعلامي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الراعي الإعلامي، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد كبير من الهيئات الأُخرى.

ماجد بن سلطان القاسمي
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الإمارات
الشارقة
معهد الشارقة للتراث
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