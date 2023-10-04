سالم بن سلطان القاسمي يحضر مسرحية «عالم الخيال» برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الفخري لجمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، على الدور المهم الذي يلعبه مسرح الطفل في الإمارات في تنمية قدرات الأطفال في المجالات الإبداعية، التي تسهم بشكل كبير في ترقية الذائقة الجمالية للأطفال، وتعمل على غرس الأفكار والأخلاق والقيم الفاضلة لديهم كقيم الخير والمحبة والجمال، وكراهية الشر والتقاليد الضارة.

جاء ذلك، خلال حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي العرض الخاص لمسرحية الأطفال «عالم الخيال»، فكرة وتأليف وإخراج الفنان صالح محمد، شاركه في التأليف الفنان عبدالله أنور، التي ستعرض على طلاب المدارس المرحلة التأسيسية الأولى والثانية بالدولة.

وقال الشيخ سالم القاسمي: تهدف المسرحيات التي تقدم للأطفال إلى خلق جو من المتعة والسرور والاستفادة، وغرس القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد والروح الوطنية لمجتمع الإمارات في نفوس الأطفال.

حضر العرض الخاص إبراهيم علي سمحان، رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، وأعضاء مجلس الإدارة، وصالح أحمد الحوله المشرف على المسرحية، وعدد من الإعلاميين والفنانين.

وأعرب الشيخ سالم القاسمي بعد مشاهدة العرض الخاص عن سعادته لما تحتويه المسرحية من الفكرة إلى النص، إلى الإخراج والتمثيل الذي من خلاله تسهم في حاجات الطفل الفكرية والمعرفية، وتتكامل وفقاً لطروحات المستقبل وتحدياته متمنياً لهم موسماً مسرحياً ناجحاً.

وقال المخرج صالح محمد «إن الجيل الحالي جيل واعٍ ومثقف، لذا أردنا بأن نواكب الجيل في الأعمال المسرحية المقدمة لهم، من خلال تقديم عمل مميز ومختلف عن باقي الأعمال السابقة».