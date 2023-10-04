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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: الفنون والآداب مكوّن أصيل من الثقافة العربية والإسلامية

محمد الشرقي يطلع على أحد الأعمال الفنية لفايز النقبي (وام)
5 أكتوبر 2023 01:20

الفجيرة (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الفنون في إبراز ثقافة المجتمعات وهويتها، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبدعين في المجالات كافة، وتعزيز أدوارهم في تطوير قطاع الثقافة والفنون على المستويين المحلي والدولي. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فنان الخط العربي فايز النقبي.
وأكد سموه، ارتباط الفنون والآداب كمكوّنٍ أصيل من الثقافة العربية والإسلامية، وعنصر محوريّ في التعبير عن هوية المجتمعات البشرية وإبراز جوانبها الثقافية وملامح حضارتها وتراثها.
وأشاد سموه بأعمال الخطاط فايز النقبي التي تبرز علاقة أشكال الأدب العربي عامة، والشعر خاصة، بالفنون الإسلامية التي تعدّ موروثاً غنياً للفنانين والمبدعين للتعبير عنها بمختلف الأشكال والأدوات الفنية. وشدّد سموّه، على ضرورة الاهتمام بمكونات الحضارة العربية والإسلامية، وتعمق الفنانين التشكيليين والخطاطين في مكوناتها الفنية وعناصرها، وإبرازها والتعريف بها إلى المجتمعات والثقافات الأخرى حول العالم.
وعبر فايز النقبي عن سعادته بالحديث مع سموه، موجهاً الشكر والتقدير إلى سموه على الدعم الدائم للفنانين مما يشكل حافزاً لهم نحو التميز. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
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