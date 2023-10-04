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التعليم والمعرفة

«ليالي قرطبة» أولى فعاليات «الأندلس.. تاريخ وحضارة»

قصر الإمارات (أرشيفية)
5 أكتوبر 2023 01:21

أبوظبي (وام)
أعلنت لجنة مبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة»، أنها ستقيم الأحد المقبل، الحفل الموسيقي «ليالي قرطبة» على مسرح قصر الإمارات، ليمثل انطلاقة فعاليات البرنامج الفني المصاحب للمبادرة. ويشمل البرنامج سلسلةً من الحفلات والعروض الموسيقية التي تُقام في أبوظبي على مدار الأشهر المقبلة، وتحتفي بثراء وتنوع وعراقة التراث الفني للأندلس.
وقال الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي بديوان الرئاسة، عضو لجنة مبادرة الأندلس تاريخ وحضارة: إن هذا العرض يأتي ضمن سلسلة فعاليات تطلقها مبادرة «الأندلس.. تاريخ وحضارة» بهدف الاحتفاء بإرث حضارةٍ عريقة، كانت لها إسهاماتٌ جليلة في نهضة العلوم والثقافة والأدب والفنون.

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وأضاف: من خلال الحفل الموسيقي «ليالي قرطبة»، نشهد تمازج الموسيقى الإسبانية والعربية بصبغةٍ أندلسية في أبوظبي، موضحاً أن البرنامج الفني يتيح منصةً للاحتفاء بثراء وتنوع وتفرُّد الفنون في الأندلس، وإبراز أهمية الفن كلغةٍ توحد الشعوب والثقافات، استلهاماً من الحضارة العربية في الأندلس التي شكلت حاضرةً فنية وأدبية ومنارةً ثقافية وفكرية.
ليالي قرطبة
وتتضمن ليلة الأوركسترا السيمفونية «ليالي قرطبة» حفلاً سيمفونياً تُقدَّم خلاله روائع السمفونيات الممزوجة بنفحةٍ أندلسية بمشاركة أوركسترا تتكون من 50 عازفاً، بقيادة المايسترو العالمية «إنما شارا» التي تعد أحد أبرز سفراء الجيل الجديد من قادة الأوركسترا الإسبان، وألمع قادة الأوركسترا المعاصرين، والتي سبق وأن قادت أهم الأوركسترات العالمية، مثل الأوركسترا الإسبانية، وأوركسترا لندن الفيلهارمونية، والأوركسترا الوطنية الروسية، وأوركسترا روما السيمفونية. وتقديراً لإسهاماتها، نالت «شارا» العديد من الجوائز العلمية المرموقة، مثل جائزة «سفيرة إسبانيا الفخرية للعلامة التجارية» وجائزة التميز الأوروبي. 
وقالت إنما شارا: «يسرني أن أوجد في هذا الحفل الذي يمثل محطةً مهمةً في مسيرتي المهنية، وأن أسهم في توحيد الثقافات من خلال الموسيقى. وأتطلع قُدُماً كإنسانة وفنانة لتقديم الأفضل للجمهور العربي العزيز». 
ويحتضن مسرح قصر الإمارات، في 12 نوفمبر، في إطار البرنامج الفني لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، ليلة الموشحات الأندلسية «يا زمان الوصل بالأندلس»، بقيادة قائدة الأوركسترا غادة حرب، كما يستضيف في 20 ديسمبر عرض «ليلة الفلامنكو». 

 

الإمارات
الأندلس
قرطبة
عبدالله الريسي
قصر الإمارات
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