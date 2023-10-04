«فن جميل» و«دبي للثقافة» تطلقان المنح الإبداعية لمعالجة «أزمة المناخ»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة فن جميل، المؤسسة الداعمة للفن والفنانين والمجتمعات الإبداعية، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إطلاق برنامج محوري يوفر فرصاً للفنانين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والممارسين المبدعين متعددي التخصصات للتعامل مع تغير المناخ في ممارساتهم. وتنطلق النسخة الثانية من منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية، بدعم من «دبي للثقافة»، وبالتعاون مع منطقة القوز الإبداعية، المنظومة البيئية الإبداعية المتكاملة في دبي، حيث يركز هذا البرنامج بشكل خاص على معالجة أزمة المناخ، تماشياً مع عام الاستدامة، وضمن الفعاليات الممهدة لمؤتمر الأطراف «COP 28» والمزمع إقامته في دبي.ويهدف البرنامج الذي يقدم منحاً تتراوح بين 3,600 درهم إماراتي (1000 دولار أميركي) و22,000 درهم إماراتي (6000 دولار أميركي)، إلى تقديم نحو 20 منحة للأفراد الممارسين المبدعين الجماعيين من مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، حيث يمكن للفنانين وصانعي الأفلام والكتّاب والقيّمين والرسامين والمصممين وفناني الأداء وغيرهم من الممارسين المبدعين الذين تتمحور مشاريعهم مفاهيمياً أو مادياً حول مواضيع الاستدامة والبيئة، تقديم طلباتهم بدءاً من اليوم الموافق 4 أكتوبر الجاري وحتى 15 ديسمبر 2023.

وأعربت نورا رازيان، نائبة مدير (الفنون) لمؤسسة فن جميل، عن سعادتها بهذه النسخة، حيث قالت: «هذه النسخة الثانية من منصة البحث والممارسات الفنية، والتي تدعمها 'دبي للثقافة'، هي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في مجتمعنا الإبداعي. وتتمثل رؤيتنا الجمعية في دعم الممارسين المبدعين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ممن يتبنون ممارسات الاستدامة عبر مختلف التخصصات، واستكشاف تقاطع الثقافة والبيئة بطرق هادفة ومؤثرة. وبرؤيتها المستقبلية والتزامها بروح الابتكار، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مزدهراً للتعبير الفني والإبداعي. وقد لقيت النسخة الأولى من منصة البحث والممارسة أصداء رائعةً، وليس لدينا أدنى شك في نجاح هذه النسخة في تعزيز الزخم والشغف للبحث في جميع السبل التي تدعم تضمين الثقافة في المحادثات العالمية الملحة حول البيئة التي نتشاركها جميعاً».

ومن جهتها، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، التزام «دبي للثقافة» بتعزيز الإبداع وروح الابتكار لدى أصحاب المواهب والفنانين والممارسين المبدعين متعددي التخصصات في تعاملهم مع قضايا تغير المناخ ضمن ممارساتهم. وقالت: «تجسد شراكتنا مع 'فن جميل' التزامنا بتحقيق الاستدامة وتَبنِّي الحلول المتقدمة في المجالات الثقافية والفنية، وهو ما يتناغم مع حرص الهيئة على دعم المبدعين في الدولة وتحفيزهم للتصدي لقضايا تغير المناخ، ما يساهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسّيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب».

وبنيت منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية، على النجاحات التي شهدتها منصة الأبحاث والممارسات الفنية عام 2020، وقد طورتها وأدارتها مؤسسة فن جميل بدعم من «دبي للثقافة»، استجابةً للتحديات التي خلفتها جائحة «كوفيد-19» على القطاع الثقافي. وتهدف النسخة الثانية من المنصة إلى مواصلة الالتزام المشترك بدعم ورعاية المشهد الفني والثقافي في دبي والإمارات.

وتعمل منصة البحث والممارسات الفنية 2023-2024 بالتوازي مع برنامج «أنهار: منصة الثقافة والمناخ» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو تعاون بين فن جميل والمجلس الثقافي البريطاني. فيما نشجع الممارسين الأفراد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على التقديم إلى منصة البحث والممارسات الفنية، حيث نرحب بالمؤسسات لإرسال مقترحاتهم لاستراتيجيات التحييد الكربوني والمشاريع التعاونية إلى منصة «أنهار».