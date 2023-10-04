«العربية للمسرح» تختار نضال الأشقر لرسالة «اليوم العربي 2024»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنانة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر لتكون صاحبة رسالة اليوم العربي للمسرح للعام 2024، لتكتبها وتلقيها في العاشر من يناير في افتتاح الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي في بغداد، ويأتي اختيار الفنانة نضال الأشقر لهذا الحدث السنوي المهم انطلاقاً من القيمة الفنية والإبداعية التي مثلتها وتمثلها في سجلات المسرح العربي عامة والمسرح اللبناني خاصة، والدور الاستثنائي في تكوين صورة بهية لبصمات سيدات المسرح العربي في رسم مشهده ومنحه خصوصيات إبداعية وفكرية تنطلق من إيمان الفنانة أشقر بأهمية هذه الخصوصيات التي تعطي غنىً للإبداع المسرحي. كما تنطلق من إيمان الهيئة العربية للمسرح بالدور الطلائعي الذي مثلته الفنانة نضال الأشقر في ضمير المسرحيين العرب.

ونضال الأشقر خريجة الأكاديمية الملكية للفنون الأدائية بلندن، وقد أسّست سنة 1968 محترف بيروت للمسرح مع مجموعة من الفنانين، خلال فترة تألق الحركة المسرحية الطليعية التي عرفها لبنان آنذاك وحتى بداية الحرب اللبنانية، حيث قدمت مع المجموعة العشرات من المسرحيات التي كان وقعها كبيراً على المجتمع اللبناني، وساهمت من خلال أعمالها المسرحية في إخراج المسرح اللبناني إلى المجال الشعبي بتحدٍّ أكسب هذه الأعمال مواصفات متقدمة ومغامرة ومتجددة.

ونتاجات نضال الأشقر المسرحية يصعب حصرها في مقام واحد، وقد جالت بمسرحياتها المدن العربية والأوروبية. ومن أشهر الأعمال المسرحية التي قامت بإخراجها مع روجيه عساف لمحترف بيروت للمسرح: «المفتش العام» غوغول «مجدلون» و«كارت بلانش» و«ازار» و«مرجان وياقوت والتفاحة» وقدمت من إخراجها لمسرح المدينة «طقوس الإشارات والتحولات» لسعدالله ونوس و«منمنمات تاريخية» للكاتب نفسه و«3 نسوان طوال» لادوارد البي و«تصطفل ميريل ستريب» لرشيد الضعيف و«قدام باب السفارة» لعيسى مخلوف ونضال الأشقر، وآخر أعمالها كممثلة «مسرحية الواوية» عن الأم الشجاعة لبرتولت برشت، إخراج ناجي صوراتي و«مش من زمان» من إخراجها. ولنضال أيضاً أعمال ذائعة الصيت في السينما والتلفزيون، وقد نالت في مسيرتها عشرات التكريمات من جهات عربية وغير عربية.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله صرح بهذه المناسبة قائلاً: إن الهيئة العربية للمسرح، بيت المسرحيين العرب كما أرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تسترشد برؤاه وتوجيهاته، قد اتخذت مع المسرحيين العرب منذ عام 2008 هذه السُّنة الحميدة باختيار قامة من قامات المسرح العربي في كل عام، لتسطّر رسالة في اليوم العربي للمسرح، تكون منارة جديدة على درب المسرح العربي الجديد والمتجدد، وإننا بترشيح القامة الفنية الرفيعة الحضور والعطاء نضال الأشقر لتكون سيدة المنصة في العاشر من يناير 2024 (اليوم العربي للمسرح) فإن مسيرة الرسائل العظيمة التي سطرها المسرحيون منذ عام 2008 حتى اليوم تكون قد اكتسبت دفعة جديدة، وإننا في الهيئة لنفخر كل الفخر بكل عبارة سطرها أصحاب هذه الرسالة على مدار الأعوام السابقة، ونضال الأشقر كسيدة للمنصة في «اليوم العربي للمسرح» قيمة مضافة لمسيرة الرسائل العظيمة التي سطرها المسرحيون منذ عام 2008.