3 أصوات مبدعة في «بيت الشعر» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية يوم، الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، تفاعل معها الجمهور الذي يتزايد بشكل ملموس مع كل فعالية تضج بالشعراء وفاض بحضوره وتفاعله، وشارك في الأمسية الشعراء: عمر حسين المقدي، ومحمد نور دمير، وحسين هنداوي، بحضور مدير بيت الشعر محمد عبدالله البريكي، وقَدَّمَت الأمسية الإعلامية الريان الظاهر، التي بدورها تحدثت عن نموذج بيت الشعر في توسيع دائرة اهتمامه بتقديم شعراء على منصته من مختلف الأعمار، ومن ثم إبراز تجاربهم أمام الجمهور، ما يبرهن على ثراء إبداع الشعر في أمسيات الشارقة بمنتدى الثلاثاء الذي يضيء على النصوص الشعرية المتميزة، في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشعر والشعراء، وإطلاق العديد من المبادرات المهمة التي تعمل على إبراز الإبداعات الشعرية من مختلف البيئات.

وقد تفاعل الجمهور مع وقائع الأمسية بصورة كبيرة، وخاصة أن الشعراء المشاركين ترجموا خلال نصوصهم الشعرية حالاتهم الوجدانية، فجاءت كلماتهم معبرة عما تجيش به نفوسهم من مشاعر وحب، فجسدوا بمشاعرهم الحنين والعواطف الداخلية، والألم، بلغة مغايرة وأساليب شعرية عذبة.

وافتتح القراءات الشاعر عمر حسين المقدي بقصيدة حملت عنوان «محاولة للابتسام» التي زاد فيها الألم عن حاجة قلبه من الألم واللوعة وهو يتذكر وفاة أخيه، ليقطر حرفه شعوراً حزيناً.

ثم ألقى قصيدة أخرى بعنوان «تلويحة» يستثير من خلالها كوامن الذكريات، ويدعوه الأمل إلى العودة لقريته مبرزاً إشارات عابرة عن اغترابه، ومن ثم شوقه لأبنائه، بما يطلق العنان لهذا الفيض الداخلي المتجدد.

أما الشاعر محمد نور دمير فقد قرأ في البداية من قصيدة «النور المبين» التي عبر فيها بمفردات متجددة عن محبته للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، فحلق في فضاء نوراني من الصور والأخيلة.وقد أظهر في قصيدة أخرى في أثناء القراءة أمام الجمهور شكوى المحبين، وهو يصف حاله مع من أحب، ليروي عن حلمه ويصور مشاعره ببصيرة وعمق.

ثم كان ختام القراءات مع الشاعر حسين هنداوي الذي قرأ قصيدة «إني ملاقٍ حسابيا» حيث صاغها بعيون الحلم والوجد، وهو ينثر عطر الشوق بأسلوب بديع.

واختتم قراءته بقصيدةٍ «حلاج على جبل الحب» التي تجيش فيها عاطفته بإيقاعات تشكل رؤيته للحب، بلغة مكثفة وتعابير مجازية مألوفة في نسقها الإبداعي الحميم.

وفي نهاية الأمسية كرم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدمة الأمسية.