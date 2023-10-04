الاستدامة محور مسابقة «الكاتب الصغير»

أبوظبي (الاتحاد)

انسجاماً مع عام الاستدامة، أطلقت «مكتبة»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الـ11 من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» لموسم 2023–2024، وتركز المسابقة على مفهوم الاستدامة وتجارب الطلبة وممارساتهم المستدامة.. ويشترط أن تُكتب المشاركات بخط اليد وبلغةٍ عربية فصيحة، وأن تتناسب مع عمر الطلاب، وسوف تستبعد القصص المنقولة، كما يجب أن تبرز القيم الإيجابية وأخلاق وتقاليد مجتمع الإمارات، وأن تستوفي الشروط الفنية لكتابة القصة، وأن تتمحور حول الاستدامة، بحيث تتضمن تجارب الطلبة وممارساتهم خلال العام، مدعومة بالمواقف والأمثلة.. وستقوم الدائرة بطباعة القصص الفائزة في كتاب موحّد، ويستمر قبول المشاركات حتى نهاية نوفمبر المقبل، وتعلن أسماء الفائزين 5 فبراير 2024.