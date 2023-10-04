بيئة الإمارات في معرض بـ«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، معرض «بلين دي سانت كروا: أفق» الذي يضم عدداً من المنحوتات المستوحاة من بيئة الإمارات في فترة تشهد التحضير لمؤتمر الأطراف (COP28) وعام الاستدامة.. ويعتبر المعرض ثمرة جهود الفنان بلين خلال إقامته الفنية لمدة عام في رواق الفن، ضمن فترة مهمة محورها الرئيس مؤتمر الأطراف (COP28). وخلال هذا العام، أجرى بلين مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس وخبراء المناخ، وساهم في حوارات حول القضايا البيئية التي يتناولها أعضاء هيئة التدريس في محاضراتهم بجامعة نيويورك أبوظبي، من العلوم إلى الفنون والإنسانيات. وقد شكّلت هذه السلسلة من المقابلات عملاً فنياً تصويرياً ضمن المعرض.