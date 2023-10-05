إجلاء الآلاف من جزيرة إسبانية مع تجدد حرائق الغابات

أجلت السلطات في جزيرة تنريفي الإسبانية نحو ثلاثة آلاف شخص من منازلهم خلال الليل مع اندلاع حريق غابات ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في منطقة غابات أتت عليها النيران بالفعل في أغسطس.



وقالت خدمات الطوارئ اليوم الخميس على منصة إكس إنها طلبت المساعدة من وحدة الطوارئ العسكرية بالجيش مشيرة إلى الحريق الذي اندلع أمس باعتباره حالة طوارئ عالية المستوى.

واشتعلت حرائق غابات في المنطقة في أغسطس لعدة أيام مما أدى إلى تدمير حوالي 37 ألف فدان من الغابات داخل الحديقة الوطنية المحيطة ببركان جبل تيد وهو أعلى قمة في إسبانيا. وتم إجلاء الآلاف أيضاً وقتها لكن عاد معظمهم بعد ذلك إلى منازلهم.