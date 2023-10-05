مكتبة محمد بن راشد.. مسيرة من النجاح محلياً ودولياً

دبي (الاتحاد)

نجحت مكتبة محمد بن راشد، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة التنموية والإنسانية والتمكينية، منذ افتتاحها، في إقامة سلسلة من الشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً وعالمياً، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات المماثلة حول العالم، لتسهم بدور إيجابي كبير في النهضة الثقافية والحراك الثقافي المتسارع في دولة الإمارات وعلى صعيد المنطقة.

وتحرص المكتبة دائماً على إشراك أمنائها وموظفيها في عملية التطوير والاطلاع على كل قيِّم ومبتكَر وآخر المستجدات في قطاع المكتبات العامة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والمشاركة في معارض ومؤتمرات محلية ودولية تهتم بالقراءة وتحفيز شغف المعرفة.



مشاركات قادمة

وتشارك المكتبة في معرض «جيتكس جلوبال» خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر 2023، حيث تسلط الضوء على أحدث ابتكاراتها في مجال المكتبات والتكنولوجيا وخدماتها ومرافقها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بأبرز مبادراتها «عالم بلغتك» بهدف كسر الحواجز بين الثقافات المختلفة وجعلها مفهومة لزوارها وأعضائها من مختلف الجنسيات واللغات.

كما تشارك في فعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023، الذي يستضيفه الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، خلال الفترة ما بين 9 و13 أكتوبر 2023، وذلك بمشاركة قادة عالميين وخبراء في مجال الأرشيف وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث ستستعرض أبرز ما تحتضنه من مقتنيات وكنوز معرفية في شتى المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برنامج فعالياتها على مدار العام.



مؤتمرات عالمية

وعلى الصعيد المحلي، شاركت مكتبة محمد بن راشد في العديد من الفعاليات والمعارض المهمة، من بينها المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمكتبات الجامعية، الذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط باستضافة مشتركة من مكتبة الجامعة الأميركية في الشارقة ومكتبة جامعة زايد، بمشاركة قادة المكتبات الجامعية والبحثية في جميع أنحاء العالم.

كما استضافت وشاركت في النسخة السادسة من مؤتمر «ويكي عربية» الحدث السنوي الأهم في مجتمع ويكيميديا العربي، والنسخة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات والمنطقة، والتي تضمنت مجموعة استثنائية من الجلسات والورش، لتسهم بدورها في تعزيز وقيادة المشهد الثقافي بفكر مستنير ورؤية مبتكرة تواكب تحديات المعلومات.

وشاركت مكتبة محمد بن راشد، لأول مرة، في الدورة الثامنة والثمانين للمؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، أكبر معرض مهني على صعيد العالم، الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) في مدينة روتردام بهولندا، وذلك خلال الفترة بين 21 - 25 أغسطس الماضي تحت شعار «لنعمل معاً.. لنبنِ مكتبة».

وسلطت المشاركة، الضوء على أبرز خدماتها ومرافقها وأحدث تقنياتها، والمكتبات التخصصية التسع، التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات لجميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والمصادر المعرفية والخدمات التي توفرها المكتبة لجميع فئات المجتمع.

وحصلت المكتبة، على مجموعة متميزة من الإهداءات منها: كتب ومجلات، من جامعة لايدن ودار نشر بريل، بإجمالي 31 عنواناً، إلى جانب تحقيق العديد من الإنجازات من بينها تعزيز التواصل مع مجموعة واسعة من المكتبيين والشركات المتخصصة في تقديم خدمات للمكتبات، وجمع بيانات التواصل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي، خاصة مع اقتراب استضافة دبي للمؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات «إفلا» عام 2024.



معارض الكتاب

وشاركت مكتبة محمد بن راشد، في الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تعريف الجمهور بأحدث خدماتها وتقنياتها وما تحتضنه من كنوز معرفية في جميع المجالات والتخصصات بأكثر من 70 لغة حول العالم.

كما أسهمت في نسخ عدة من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، منذ افتتاحها، حيث استعرضت أبرز خدماتها والمزايا التي تقدمها للأعضاء وجميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى سلسلة فريدة من الكتب النادرة.