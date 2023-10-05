«مركز سالم بن حم الثقافي» يحتفي بـ «يوم المعلم»

العين (الاتحاد)

بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أقام المركز احتفالية بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف الـ 5 من أكتوبر من كل عام تقديراً لجهودهم ودورهم المحوري في تعزيز قيم الابتكار والإبداع.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في دولة الإمارات المعنيين بمجال التعليم، وتخلله تكريم مجموعة من المعلمين والعاملين في المجال.

واستهل برنامج الاحتفالية بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلته كلمة افتتاحية ألقاها الدكتور بخيت سالم العامري، تحدث فيها عن الاهتمام والتقدير الكبيرين اللذين يحظى بهما المعلمون في دولة الإمارات عرفاناً بدورهم في نهضة المجتمع عبر بناء جيل واعٍ ومتعلم يحمل أسمى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. ثم ألقى الحاضرون كلمات عبروا من خلالها عن شكرهم وتقدير للجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة على تطوير مجال التعليم والدعم اللامحدود الذي توليه في سبيل إعلاء شأن المعلم.

وهنأ الشيخ مسلم بن حم العامري المعلمين بهذا المناسبة، مؤكداً أن المعلم ثروة وطنية وأداة فاعلة لبناء الإنسان، ولذلك فإن القيادة الرشيدة في الدولة تولي المعلم اهتماماً منقطع النظير تهدف من خلاله لتحقيق الرضا والسعادة التي تسهم في زيادة عطاء المعلمين ورفع جودة أدائهم.

وتابع بن حم: «دولة الإمارات تسعى بشكل دائم إلى إطلاق العديد من المبادرات التحفيزية في شتى المحافل التي تسلط الضوء على دور المعلم وما يحمله من رسالة نبيلة وأمانة عظيمة في مهنته، إذ تعتبر الأهم بين المهن من ناحية التأثير المباشر في نشأة الأجيال».

جانب من الفعالية

وشهد الحفل تكريم عدد من العاملين بمجال التعليم من مدرسين وإداريين ومسؤولين منهم:

- محمد سالم الظاهري: نائب رئيس مجلس إدارة «اتحاد الإمارات للجوجيتسو»، مستشار رئيس «دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي»، المدير التنفيذي لقطاع شؤون التعليم في «مجلس أبوظبي للتعليم».

- د.سعيد مصبح الكعبي: أحد أعضاء المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، عمل في السلك التربوي منذ عام 1994 وتدرج في تسلم المهام بمختلف المنشآت التعليمية في الشارقة، وكان آخرها رئيس مجلس الشارقة للتعليم.

- نورة محمد الرشيدي: خريجة جامعة الإمارات بدرجة بكالوريوس إدارة أعمال/سياسة، من النساء الإماراتيات المشهود لها بجهودها الاستثنائية في عملية تطوير التعليم في مدينة العين.

- مريم حمد عبيد الشامسي: حاصلة على ماجستير القيادة التربوية من جامعة أبوظبي، بتقدير جيد جداً، شغوفة بمجال التعليم، ساهمت بتطوير المنهاج الدراسي من خلال عملها كمديرة لمدرسة أم الإمارات.

- الدكتور شافع محمد سيف النيادي: مؤلف ومحاضر وإعلامي في تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، حاصل على دكتوراه في القيادة التربوية من جامعة عين شمس، رئيس قسم المواد العربية بمدرسة الظاهرة.

- عمر سعيد لافي: له بصمة على مستوى التعليم في مدينة العين وإمارة أبوظبي، وتخرج على يديه الكثير من الطلبة الذين يشغلون العديد من المناصب.

وفي ختام الاحتفالية، سلّم الشيخ مسلم بن حم العامري دروعاً تذكارية للمكرمين، شاكراً الجهود التي يبذلونها في سبيل رفع اسم الإمارات عالياً في مجال التعليم، مثمناً عملهم الدؤوب في إنشاء جيل واع يشكل رافداً أساسياً لعملية التقدم والازدهار المستمرة التي تعيشها الدولة.

ومن جانبهم، تقدم المكرمون بالشكر والعرفان للشيخ مسلم بن حم على هذا التكريم الذي اعتبروه تتويجاً لمسيرتهم العملية التي امتدت سنوات طوالاً، ولاسيما أنه يأتي داخل صرح ثقافي يحمل اسم الشيخ سالم بن حم العامري، رحمه الله.