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«كُتاب الإمارات» يناقش رواية لفيصل السويدي

«كُتاب الإمارات» يناقش رواية لفيصل السويدي
6 أكتوبر 2023 00:31

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أولى أمسيات نادي القصة ضمن برنامج الموسم الثقافي الجديد وذلك بمقره الرئيس بإمارة الشارقة، وحملت الأمسية التي قدمها القاص محسن سليمان عنوان: «فضاءات الإبداع في الرواية الإماراتية، فيصل السويدي نموذجاً»، وفيصل السويدي كاتب روائي شاب صدرت له 7 كتب منوعـة. 
وشارك في الأمسية النقدية الناقد الدكتور أحمد عقيلي والدكتور فيصل السويدي، حيث ناقش العقيلي في ورقته النقدية إبداع الكاتب السويدي في روايته «القرية التي حلقت فوقها الملائكة»، مستعرضاً أبعاد ومعالم الرواية حيث قال: اهتم الروائي في بناء روايته بأسلوب أفقي متسلسل فعرض فيها فكرته حول القرية، التي تتداخل فيها الشخصيات باحترافية متناهية، مما ينبئ عن كاتب ماهر يدرك معنى أن يكون الروائي متسلحاً بالقراءة.
كما تميز أسلوبه الأدبي والفني في إحكام قبضته على الأحداث رغم تعدد الشخصيات والزمان والمكان وتعدد الفصول والتقسيمات، التي كانت بمثابة العنوان لكل جزء وفصل. كما تحدث الروائي السويدي حول تجربته الروائية وقد استنبط شخصياته وأحداث روايته أثناء فترة جائحة كورونا، إلا أن بذرة الفكرة كانت تراوده منذ زمن.
وفي نهاية الأمسية، دار حوار بين الجمهور والضيوف عن شكل الغلاف الملفت وإسقاطات الأسماء على الواقع.

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