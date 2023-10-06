مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة «مؤلفات ابن الجوزي»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، محاضرة علمية متخصصة بعنوان «المؤلفات المنحولة لابن الجوزي»، قدَّمها الدكتور عبدالحكيم الأنيس، كبير باحثين أول، وعضو هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وحضرها عدد من الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي والتحقيق والثقافة الإسلامية.

وتناول الأنيس في محاضرته محاور كثيرة منها: أسباب نَحْلِ الكتب لبعض العلماء، والوسائل التي تُعِين على معرفة الكتب المنحولة لغير مؤلفيها، والتعريف بابن الجوزي وموسوعيته في التأليف وكثرة تآليفه، وأخيراً ذكر عناوين الكتب التي نحلوها لابن الجوزي وليست له، وقد كثرت حتى زادت على (120) عنواناً.

وجرى في نهاية المحاضرة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على المحاضر من قِبل الحضور، حيث أجاب عليها. وفي الختام شكر المركز للدكتور عبدالحكيم الأنيس الجهد الذي بذله في الإعداد للمحاضرة وتقديمه الشائق لها، كما قام الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، بتكريمه بشهادة شكر وتقدير.