السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للمتاحف» تعيد افتتاح بيت سعيد بن حمد القاسمي

الحضور خلال افتتاح بيت سعيد بن حمد القاسمي (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين»
«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

افتتح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحضور الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الخميس، بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، الذي تم تشييده في قلب مدينة كلباء في عام 1899، في خطوة لاستعادة دوره الثقافي والتاريخي كمقر للحكم، وسكن لعائلة الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، حيث أشرع المَعلم التاريخي أبوابه أمام الزوار لتعزيز مخزونهم المعرفي حول تلك الحقبة من تاريخ إمارة الشارقة، وعبر الاطلاع على مجموعة رائعة ومتميزة من المقتنيات التي يضمها البيت.
وشهد الافتتاح لفيف من كبار المدعوين ومنهم عائشة ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وجاسم حسين بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وراشد سعيد عبيد بن فريش الكندي رئيس مجلس ضاحية سهيلة، وعدد من الشخصيات الثقافية.
وأكدت عائشة ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، على أهمية إعادة افتتاح بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي في مدينة كلباء، باعتباره خطوة ضرورية ومهمة نحو الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، لما يمثله البيت كأحد الرموز التاريخية البارزة في الإمارة، مشيرة إلى أن تجديد دور هذا البيت التاريخي كمقر للثقافة والتراث، يعكس التزام هيئة الشارقة للمتاحف بتعزيز الوعي بالموروث التاريخي والثقافي لدى الجمهور.
وأضافت، أن الهيئة تستهدف من خلال هذا المكان الفريد، تعزيز التفاعل الثقافي وتوسيع دائرة المعرفة حول تطورات وتاريخ المنطقة، معربة عن أملها في أن يكون بيت الشيخ سعيد مكاناً يستقطب الزوار ويشجعهم على استكشاف التاريخ والتراث الغني لمدينة كلباء وإمارة الشارقة بشكل عام، ويطلعهم على البراعة المعمارية والممارسات الثقافية في تلك الحقبة، مشيرة إلى أن المنزل الذي يتجاوز عمره المائة عام يوفر للزوار فرصة للانغماس في تجربة استثنائية وثرية تتعمق في النسيج التاريخي للمدينة، حيث تقدم المعروضات المتنوعة في المنزل رؤى لا تقدر بثمن عن الحياة خلال تلك الفترة، مما يحافظ على جوهر تراثنا للأجيال القادمة.
ويقدم هذا الصرح الإيقوني الذي يقع مقابل قلعة كلباء المطلة على ساحل خليج عمان، فرصة للزوار والمهتمين للاطلاع على مجموعة من المقتنيات والقصص التي توفر لهم تجربة استثنائية وثرية للإبحار في تاريخ مدينة كلباء وللاستمتاع بالمفردات الجمالية للهندسة المعمارية للبيت.
ويتميز البيت، بملامحه وزخارفه المعمارية الفريدة، وكان البناؤون المحليون المهرة قد استكملوا بناءه في العام 1899 بتوجيهات من الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، حيث تمت مراعاة أن يتضمن المبنى كافة عناصر التصميم المحلية والممارسات الثقافية المتبعة آنذاك.
وقد تم تصميمه كمسكن آمن لعائلة الشيخ سعيد الممتدة وكمقر للحكم، حيث يضم القسم الشرقي من المنزل مجلساً خارجياً ومجلس الشيخ (المختصر) والمربعة التي استخدمت لأغراض الحماية والاستراحة فضلاً عن جدار دفاعي يحتوي على مزاغل دائرية باتجاه البحر ويقع المجلس وغرفة الحراس في الجهة الجنوبية الشرقية من البيت، وخصص القسم الشرقي للحراس والضيوف من الرجال.
ويستعرض البيت باقة نوعية وثرية من المقتنيات تضم سيفاً عربياً من السيوف الدارجة في شبه الجزيرة العربية، وخنجراً ساحلياً بغمد جلدي مزين بأسلاك من الفضة والذهب، بالإضافة إلى مقتنيات مختارة.
وتضم مجموعة المقتنيات أيضاً بندقية «أم فتيلة»، وهي إهداء من الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي - نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، في يناير 2008، وتشمل المقتنيات كذلك قدوراً للطبخ وصواني مستديرة مصنوعة جميعها من النحاس والتي تم تقديمها هدية للمتحف من قبل الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد بن ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي عام 2008.
تبلغ مساحة مدينة كلباء 66 كيلومتراً مربعاً وتتمتع بأهمية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي حيث تقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يُشكل جزءاً من الساحل العربي لخليج عمان، ويحدها من الشمال إمارة الفجيرة ومن الجنوب سلطنة عمان، وتعتبر بلدة ساحلية اعتمد سكانها سابقاً على مهن الصيد والزراعة والغوص للبحث عن اللؤلؤ في الشارقة ورأس الخيمة.

خالد جاسم المدفع
الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للمتاحف
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©