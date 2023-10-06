مذكرة تفاهم بين «الفجيرة الثقافية» و«عطاء التطوعي»

الفجيرة (الاتحاد)

وقعّت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، صباح أمس، مذكرة تفاهم مع فريق عطاء التطوعي بشأن التعاون المشترك بين الطرفين في البرامج والأنشطة الرامية إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الثقافية، ووقع المذكرة الدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وجاسم المراشدة مؤسس ورئيس فريق عطاء التطوعي.

وتضمنت المذكرة تنفيذ أنشطة وحملات توعوية حول ثقافة التطوع ودورها في المجتمع وأهميتها، وتنظيم الورش التدريبية حول مفاهيم التطوع واستثمار أوقات الفراغ لخدمة المجتمع، وتفعيل أوجه التعاون المشترك في المناسبات الوطنية، وإتاحة عضوية الجمعية للمتطوعين المتميزين، فضلاً عن تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بما يدعم الأهداف الثنائية في خدمة المجتمع الإماراتي.

وقال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: «نسعى من خلال هذه المذكرة إلى خلق شراكة مجتمعية تسهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال العمل التطوعي والاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يحقق قيمنا وأهدافنا التي تنسجم مع توجهات الدولة في تعزيز مفهوم العمل التطوعي وترسيخ مبادئه ليكون أسلوب حياة في مجتمع الإمارات».

وأكد الظنحاني على أهمية تعزيز التعاون بين الجمعية والفريق، وذلك لما له من عائدٍ إيجابي في تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الدور التشاركي للمساهمة في نشر الوعي المجتمعي لمختلف أطياف المجتمع من خلال منتسبي الطرفين.

حضر التوقيع من جانب فريق عطاء التطوعي، خلود المسماري نائب رئيس الفريق، ومحمد الظنحاني مسؤول شؤون المتطوعين.