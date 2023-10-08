كونجرس المجلس الدولي للأرشيف يعقد مجموعة من ورش العمل التخصصية.. غداً

تنطلق غداً اعمال ورش عمل الدورة الـ 19 لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وذلك قبيل الافتتاح الرسمي لأعمال الكونجرس بعد غد بمشاركة دولية وحضور عالمي كبير من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الأرشيف من مختلف دول العالم.

ويناقش الكونجرس الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية ويجمع تحت مظلّته أكثر من خمسة آلاف مشارك من نحو 135 دولة مُمثَّلة في الكونجرس إضافة إلى 60 جهة عارضة، خمسة محاور هي "الثقة والأدلة”، و"التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية"، و"الإتاحة والذكريات"، و"المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ"، و"السلام والتسامح".

كما ينظم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 "هاكاثون الأرشفة" وذلك لأول مرة خلال الفترة من 10 الى 12 أكتوبر الجاري وذلك ضمن فعاليات الكونجرس بمشاركة طلبة المدارس والجامعات في الدولة ويمنح الفائزون جوائز مُجزية بقيمة 20 ألف دولار أميركي لفريق الجامعة الفائز و10 آلاف دولار أميركي لفريق المدرسة الثانوية الفائز.

وتعقد الدورة التاسعة عشرة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023" في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة" ويستعرض تجارب وخبرات نخبة من المؤسسات والجهات المحلية المعنية بمجال الأرشيف ليسلط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيدين الوطني والعالمي.

ويركز الكونجرس على تطوير الارشفة وتوثيق السياسات المعرفية إقليميا ودوليا واستشراف مستقبله في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة ويعد منصة مثالية لتسريع وتيرة تطور قطاع الارشيف محلياً وإقليمياً وعالمياً لتبادل التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بين العاملين في هذا القطاع المهم عبر استضافة نخبة من قادة قطاع الارشيف والخبراء والأكاديميين.

وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية في تصريح: "يسرّنا الإعلان عن استضافة مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات والاجتماعات التحضيرية والأنشطة المصاحبة لكونجرس المجلس الدولي للارشيف ومن ضمنها الندوات والمحاضرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات والمنهجيات المرتبطة بمُختلف نواحي العمليات الأرشيفية التي تستهدف رفع كفاءات الارشيفات في العالم".

ولفت الى اهم الفعاليات المهمة التي يستضيفها الكونجرس العالمي للأرشيف فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف التي تناقش كيفية توجيه إدارة الأرشيف والمعلومات لإرساء دعائم مستقبلٍ أكثر استدامة بالإضافة الى موضوعاتٍ عدَّة تشمل "المعلومات كمورد لتحقيق الاستدامة”، و"التعرف على المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل موثوق والوصول إليها"، "والمسؤولية عن استخدام المعلومات لإثراء مجتمع المعرفة" إلى جانب هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف والجوائز والمِنح.

وأكَّد استكمال الاستعدادات لاستضافة أعمال الكونجرس .. مشيرا الى أن الكونجرس العالمي للارشيف فرصة لكل ارشيفات العالم ويجمع تحت سقفٍ واحد الخبراء والمختصين والمعنيين في مجال الأرشفة ويتيح بيئةً محفزة للتعاون وتبادل الخبرات ورسم ملامح مستقبل القطاع عبر توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه قال حمد المطيري مدير إدارة الارشيفات في الارشيف والمكتبة الوطنية ورئيس البرنامج العلمي لكونجرس المجلس الدولي للارشيف ابوظبي 2023 إننا حرصنا على جاهزية جميع الجوانب اللازمة لاستضافة الكونغرس العالمي للأرشيف في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويشرفنا استضافة هذه الفعالية التي تؤكد التزامنا الراسخ تجاه شركائنا والجهات العارضة وجميع الجهات المعنية.

ولفت الى نتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف الذي تم من خلاله مناقشة تطوير المبادرات الارشيفية في العالم واستعراض اهم جلسات المؤتمر العلمية والجلسات الرئيسية في الكونجرس التي ستتطرق إلى أهم المحاور منها إثراء المجتمعات والمعرفة والتقنيات الناشئة وكيفية اتاحة هذا المخزون التاريخي والثقافي للمستفيدين والباحثين والاستفادة من هذه الورش والجلسات العلمية.

وأضاف أن الكونجرس سيسلط الضوء من خلال جلساته على الكثير من المحاور التفصيلية ليس فقط للعاملين في مجال الأرشيف وإنما لكل من يتعامل مع المعلومات والوثائق والبيانات من مختلف اشكالها وانواعها سواء كانت ورقية أو إلكترونية.