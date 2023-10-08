السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمشاركة إماراتية

افتتح فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الخامسة، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقام فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويتواصل حتى 14 الجاري، بمشاركة 6 دول عربية هي دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس بجانب الدولة المنظمة والمستضيفة للفعالية جمهورية مصر العربية بأجنحة مميزة.

وتفقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعات وأجنحة المعرض، واطلع على الجناح الاماراتي ممثلاً في غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتبادل الحديث مع محمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والوفد الاماراتي، حيث استعرض رئيس الغرفة، أمام فخامة الرئيس السيسي المنتجات التراثية للجناح الإماراتي والأفكار الخَلاّقة وابتكارات شبابالإمارات، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية.

وأكد النعيمي أن الزائر لجناح الامارات خلال ايام الفعاليات سيفاجأ بمنتجات تراثية وبأسعار رمزية، إضافة الى عروض لفرقة شعبية إماراتية، جاءت خصيصاً من الامارات للمشاركة بالمعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث الإمارات، لافتاً الى انه وطوال ايام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية في سماء مركز مصر للمعارض الدولية، عبر فنون تحاكي ماضي وتراث أهل الإمارات، وكلمات شعبية تُراثية أُلفت خصيصاً لمصر الشقيقة ليعايش الزوار أصالة البلد وتاريخ العلاقات المصرية الاماراتية العريقة، ضمن سلسلة فنية اشتهر بها مجتمع الإمارات قديماً، أبرزها فن "الرزفة الحربية" و"اليولة" و"العيالة" و"الليوه" وسواها من نماذج للفلكلور التراثي الشعبي الإماراتي.