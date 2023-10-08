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التعليم والمعرفة

انطلاق ورش عمل «المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023»

مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية (أرشيفية)
9 أكتوبر 2023 01:40

أبوظبي (وام)
تنطلق اليوم أعمال ورش عمل الدورة الـ19 لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وذلك قبيل الافتتاح الرسمي لأعمال الكونجرس بمشاركة دولية وحضور عالمي كبير من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الأرشيف من مختلف دول العالم. ويناقش الكونجرس الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويجمع تحت مظلّته أكثر من خمسة آلاف مشارك من نحو 135 دولة مُمثَّلة في الكونجرس، إضافة إلى 60 جهة عارضة، خمسة محاور هي «الثقة والأدلة»، و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»، و«الإتاحة والذكريات»، و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ»، و«السلام والتسامح».
كما ينظم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 «هاكاثون الأرشفة»، وذلك لأول مرة خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات الكونجرس بمشاركة طلبة المدارس والجامعات في الدولة، ويمنح الفائزين جوائز مُجزية بقيمة 20 ألف دولار أميركي لفريق الجامعة الفائز و10 آلاف دولار أميركي لفريق المدرسة الثانوية الفائز.

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وتعقد الدورة التاسعة عشرة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة» ويستعرض تجارب وخبرات نخبة من المؤسسات والجهات المحلية المعنية بمجال الأرشيف ليسلط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيدين الوطني والعالمي.
ويركز الكونجرس على تطوير الأرشفة وتوثيق السياسات المعرفية إقليمياً ودولياً واستشراف مستقبله في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة ويعد منصة مثالية لتسريع وتيرة تطور قطاع الأرشيف محلياً وإقليمياً وعالمياً لتبادل التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بين العاملين في هذا القطاع المهم عبر استضافة نخبة من قادة قطاع الأرشيف والخبراء والأكاديميين.
فعاليات متعددة 
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «يسرّنا الإعلان عن استضافة مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات والاجتماعات التحضيرية والأنشطة المصاحبة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف، ومن ضمنها الندوات والمحاضرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات والمنهجيات المرتبطة بمُختلف نواحي العمليات الأرشيفية، التي تستهدف رفع كفاءات الأرشيفات في العالم».
ولفت إلى أهم الفعاليات المهمة التي يستضيفها الكونجرس العالمي للأرشيف، فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، التي تناقش كيفية توجيه إدارة الأرشيف والمعلومات لإرساء دعائم مستقبلٍ أكثر استدامة بالإضافة إلى موضوعاتٍ عدَّة تشمل «المعلومات كمورد لتحقيق الاستدامة»، و«التعرف على المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل موثوق والوصول إليها»، «والمسؤولية عن استخدام المعلومات لإثراء مجتمع المعرفة» إلى جانب هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف والجوائز والمِنح.
وأكَّد استكمال الاستعدادات لاستضافة أعمال الكونجرس، مشيراً إلى أن الكونجرس العالمي للأرشيف فرصة لكل أرشيفات العالم، ويجمع تحت سقفٍ واحد الخبراء والمختصين والمعنيين في مجال الأرشفة، ويتيح بيئةً محفزة للتعاون وتبادل الخبرات، ورسم ملامح مستقبل القطاع عبر توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
إثراء المجتمعات 
من جانبه، قال حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس البرنامج العلمي لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023: إننا حرصنا على جاهزية جميع الجوانب اللازمة لاستضافة الكونجرس العالمي للأرشيف في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويشرفنا استضافة هذه الفعالية التي تؤكد التزامنا الراسخ تجاه شركائنا والجهات العارضة وجميع الجهات المعنية.
ولفت إلى نتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف، الذي تم من خلاله مناقشة تطوير المبادرات الأرشيفية في العالم، واستعراض أهم جلسات المؤتمر العلمية والجلسات الرئيسية في الكونجرس.

 

 

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