اليوم.. اختتام جوائز نوبل بالكشف عن الفائز بجائزة الاقتصاد

تنتهي الأكاديمية الملكية السويدية اليوم الاثنين من إعلان أسماء الفائزين بجوائزها لهذا العام، بالكشف عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد. ومن المقرر أن تمنح الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم الجائزة في الساعة 45ر11 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش)، على أقرب تقدير.

وتبلغ قيمة الجائزة التي يطلق عليها رسميا جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، 11 مليون كرون (مليون دولار)، وهو نفس مبلغ جوائز نوبل الأخرى في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.

وتم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وباستثناء جائزة العلوم الاقتصادية، كان رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل (1996-1933)، مخترع الديناميت، يتولى منح الجوائز.

وعلى غرار الجوائز الأخرى المعلنة الأسبوع الماضي، سيقام الحفل الرسمي للجائزة في ستوكهولم في العاشر من ديسمبر، الذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة نوبل.