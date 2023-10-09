اختتام الحفل الموسيقي "ليالي قرطبة"

أبوظبي (وام)

اختُتِم، الاثنين، الحفل الموسيقي "ليالي قرطبة"، المقام في إطار البرنامج الفني لمبادرة "الأندلس: تاريخ وحضارة"، على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي.

يعد هذا الحفل الموسيقي السيمفوني أولى الفعاليات الفنية للمبادرة، والتي تشمل سلسلةً من الحفلات والعروض الموسيقية، التي تقام في أبوظبي على مدار الأشهر المقبلة، احتفاءً بالتراث الفني العريق للحضارة العربية في الأندلس.

شهد الحفل حضور معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة "الأندلس تاريخ وحضارة"، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين ونحو ألف شخص.

عروض متنوعة

تضمّن الحفل عروضاً موسيقية متنوعة عكست تراث الأندلس الغني والمتنوع، بما في ذلك روائع السمفونيات الممزوجة بنفحةٍ أندلسية، بمشاركة أعضاء من الفرقة الملكية الإسبانية بقيادة المايسترو العالمية إنما شارا، وبمشاركة فرقة الموسيقى العربية بقيادة الموسيقار العربي جعفر صادق.

جمع الحفل بين الفن والتراث وجسّد عمق الروابط الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا.

وقال معالي محمد أحمد المر إن الحفل الموسيقي "ليالي قرطبة" أتاح فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على التمازج بين الثقافتين الموسيقيتين العربية والإسبانية، وتجليات هذا التمازج ضمن الموروث الفني الأندلسي، كما شكّل مستهل البرنامج الفني لمبادرة "الأندلس: تاريخ وحضارة"، وأتاح منصة للاحتفاء بدور الفن في تعزيز التواصل وتلاقي الحضارات بين الشرق والغرب، وإبراز أهميته كلغةٍ توحد الشعوب والثقافات.

تعتبر فعاليات البرنامج الفني في إطار أنشطة مبادرة "الأندلس: تاريخ وحضارة"، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة للجمهور لاكتشاف تاريخ وحضارة الأندلس عبر مجموعةٍ من الأنشطة الفنية والثقافية التي تعكس التراث الفني الغني للأندلس وتنوعه.