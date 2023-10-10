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التعليم والمعرفة

أكاديمية الشعر تعرض أبرز إصداراتها في «الدولي للأرشيف»

أكاديمية الشعر تعرض أبرز إصداراتها في «الدولي للأرشيف»
10 أكتوبر 2023 19:49

أبوظبي (وام)

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تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في الدورة التاسعة عشرة من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023 في أبوظبي، الذي يقام تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، ويستمر حتى 13 أكتوبر الحالي بمركز أبوظبي الدولي للمعارض «أدنيك». وتأتي مشاركة الأكاديمية في هذه الدورة، التي تستعرض تجارب وخبرات نخبة من المؤسسات والجهات المحلية المعنية بمجال الأرشيف، عبر جناح خاص، تعرض فيه مجموعة من أبرز إصداراتها لباحثين ونقّاد وشعراء ومفكرين من دولة الإمارات ودول عربية مختلفة، تشتمل على عناوين تراثية وأدبية وأبحاث نقدية متنوعة. كما تعرض الأكاديمية دراسات بحثية عن إمارة أبوظبي وقضايا فكرية ونقدية في الشعر الإماراتي ومفردات البيئة المحلية. 
إثراء الفكر
وتحرص أكاديمية الشعر على المشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات الثقافية والمعرفية المنتظمة داخل الدولة، كما تدعم جهود الباحثين في مجال الموروث الشعبي والثقافي. وتؤكد من خلال مشاركتها في أعمال هذه الدورة على مواصلة دورها الداعم لأهمية الكتب في إثراء الفكر الثقافي. إضافة إلى تعاونها مع مختلف المشاريع الوطنية التي تسعى للنهوض بالواقع الثقافي والمعرفي الهادف لخدمة المجتمعات وفئة الشباب بشكل خاص، كما تسعى من خلال هذه المشاركة لتبادل الخبرات والتفاعل مع المشاريع التعاونية في مختلف المجالات التخصصية ذات العلاقة.

أكاديمية الشعر
كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
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