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التعليم والمعرفة

خولة السويدي: الإبداع ركيزة الطموح

لوحة «بالفكر» (وام)
11 أكتوبر 2023 01:52

دبي (وام)

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تشارك سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، في معرض «تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي في متحف الشندغة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» المقامة حالياً وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري. وقدمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي خلال المعرض، عملها بعنوان «بالفكر» الذي يعكس إبداعاتها الأدبية وأقوالها الهادفة إلى تحفيز الناس ودفعهم للتفكير بطرق إيجابية إلى جانب جمع الجمالية والصور التعبيرية في آن واحد.
وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، أهمية معرض «تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة» في المساهمة في تعزيز حضور قيمة فن الخط العربي، وتسليط الضوء على عراقته وتوفير منصة ثقافية للراغبين في الاطلاع على هذا النوع من الفن الثقافي، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المتميز.
وأشارت سموها إلى أن عملها الفني الذي قدمته بالمعرض والمتمثل بلوحة «بالفكر» يتميز باستعراض جماليات فن الخط العربي والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وهو من أبرز الفنون التشكيلية، كما يتضمن صورة تعبيرية تؤكد أهمية الفكر والإبداع والابتكار كركيزة أساسية لتحقيق الطموحات والأهداف. 
وتوجهت بالشكر إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي على جهودها في تنظيم المعرض وحرصها على دعم المشهد الثقافي في الدولة بفعاليات ومبادرات مبتكرة.
وكانت لوحة «بالفكر» استوقفت كبار الخطاطين من تكرار كلمة «بالفكر» باللوحة بدقة عالية من دون استخدام أي قالب أو اللجوء للتخطيط بالسطور، كما أثارت اللوحة إعجاب الكثيرين حيث تتشابك الأحرف بكلمة «بالفكر» لينتج هذا الشكل المميز الذي يترأس الهرم وكأنه نجمه ساطعة.
وتكرار كلمة بالفكر جاء للدلالة على أهميتها، كما اختارت سمو الشيخة خولة السويدي، شكل الهرم لخط كلماتها التي تعني فيها الارتقاء بالفكر، كما هو الهرم يعتمد على أساسيات للصعود خطوة بخطوة حتى نصل للقمة.
وتشهد دورة «بينالي دبي للخط»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تنظيم 19 معرضاً متنوعاً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.
ويكشف المعرض، الذي يقام بالشراكة مع مجلة «حروف عربية» وبدعم رئيسي من «صندوق الوطن»، عن بدايات الخط وتطوره في الإمارات ويتتبع جذور اهتمام الدولة به، كما يبرز جهود الخطاطين والفنانين الإماراتيين ومساهماتهم في الارتقاء بهذا الفن، وهو ما يتجلى في 12 عملاً إبداعياً تحمل بصمات 12 فناناً وفنانة إماراتية.

خولة بنت أحمد خليفة السويدي
طحنون بن زايد
أبوظبي
مؤسسة خولة للفن والثقافة
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