الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تقنيات متطورة في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف

يستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر منصته في فعاليات الكونجرس العالمي للأرشيف – أبوظبي 2023 الذي انطلقت فعالياته اليوم عددا من الأنظمة والتقنيات المتطورة الإلكترونية في مجال الارشفة وإدارة الوثائق وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والمؤرخين عبر الإنترنت والمنصات الذكية للجمهور بمختلف شرائحه.

واستعرض جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية أمام الزائرين محطات في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية بشكل موجز وأبرز المشاريع وآخر التقنيات الحديثة المتوفرة وآليات وسبل استخدام تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحفظ الإلكتروني في مجال تنظيم الوثائق والارشيف ودورهم في التغلب على التحديات وتسهيل البحث في الوقت المناسب.

وأكد عبدالعزيز سالم العميم رئيس قسم تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية في تصريح لوكالة أنباء الامارات " وام “ على جهود الأرشيف نحو التطور والتوسع في مجال الخدمات الالكترونية ..مشيرا الى ان الأرشيف من خلال مشاركته في فعاليات الكونجرس المجلس العالمي الدولي للارشيف يستعرض ”الموقع الالكتروني" للأرشيف الذي تم اطلاقه وتحديثه وتطويره مؤخرا حيث يقدم آخر الاخبار واهم الفعاليات الخاصة بالارشيف والمكتبة الوطنية في جميع المجالات بجانب دوره الحيوي في حفظ ذاكرة الوطن وتيسيراً للباحثين والأكاديميين وجمهور المستفيدين في الوصول إلى خدماته الريادية.

ولفت إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة في حفظ التراث الاماراتي العريق وإتاحة الفرصة امام العالم ليطلع عليه ..فقد اطلق خلال مشاركته في معرض الكونجرس الدولي للارشيف ابوظبي تقنية " رقمنة الإصدارات " وهي إصدارات ورقية للأرشيف تم تحويلها إلى اصدارات إلكترونية وسيتم ادراجها قريبا خلال على التطبيق الرسمي للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي سيتم اطلاقه قريبا كما ستكون متوفرة على المتاجر الالكترونية مثل منصات " أمازون" .. مشيرا الى نها تتيح للباحث والأكاديمي والطالب وعامة الناس الوصول إلى هذه الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية بشكل عام والاستفادة منها.

وذكر انه خلال مشاركتنا في الكونجرس تسعرض " منصة البحث المركزي " وهي عبارة عن منصة تربط كل أنظمة إدارة المحتوى في نظام واحد وبوابة واحدة حتى يتمكن الباحث المؤرشف من الرجوع لها ويبحث في أنظمتها الداخلية الموجودة حسب الصلاحيات لكل باحث أو مؤرشف.

وذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهتم بالذكاء الاصطناعي واهميته في عالم الارشفة والتوثيق فقد اطلق خلال مشاركته في كونجرس ابوظبي 2023 منصة "البحث بالصورة المشابهة" أو البحث بالوجوه والاشكال وتطبيقها على جميع أنظمة إدارة المحتوى للارشيف ومن خلال ذلك وصلنا إلى نتائج مرضية جدا.. مشيرا الى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يسعى من ذلك الى تسهيل على المؤرشف الباحث في الرجوع للمعلومات بسهولة وباختصار الوقت والحصول على نتائج دقيقة تسهل على البحث .

كما اطلق جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال فعاليات كونجرس المجلس الدولي للارشيف "مشروع تقنيات بيكل" أحد مشاريع الحفظ الرقمي طويل الأمد للوثائق والتقنيات الحديثة في مجال حفظ ذاكرة الوطن.

ويشهد "كونجرس المجلس الدولي للأرشيف ابوظبي 2023" الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة» ... عددا من الورش والجلسات المتعلقة بمجال البيانات والمعلومات والأرشيف لا سيما التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي أصبح من المُمَكّنات الأساسية لنجاح قطاعات إدارة المعلومات ودعم الاستثمار الفعال في المعارف المتراكمة ومشاريع الاستدامة.

ويتناول الكونجرس في احد جلساته موضوع أثر التطور التكنولوجي على الممارسات الأرشيفية ومستقبل مهنة الأرشيف، إذ تتطرق لمواضيع الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة والتحول الرقمي والحفظ الإلكتروني في المدى الطويل مما سيمكن المشاركين المعنيين بمجال إدارة الوثائق والأرشيف والمنتسبين إلى المجالات ذات الصلة، مثل تقنية المعلومات، الجودة والتميز والقانون ومتخذي القرارات والباحثين والجمهور.. من الاطلاع على التطورات والدراسات المتعلقة بتلك المواضيع.