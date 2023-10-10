أبوظبي (وام) أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب التقديم لجائزة كريستو وجان - كلود 2024، حتى 31 يناير من العام المقبل، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

وأطلقت جائزة كريستو وجان-كلود عام 2012 بالتعاون مع رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، لتكون بمثابة منصة انطلاق للفنانين الطموحين في جميع أنحاء الإمارات، حيث تشجّع الأعمال الفنية الجديدة وتوفر للفائزين تجربة عملية لتنمية مهاراتهم والانتقال بتجاربهم الفنية إلى الاحتراف في عالم الفن، بدءاً من مرحلة عملية التكليف وصولاً إلى إنجاز العمل الفني وعرضه على الجمهور. التفكير الإبداعيودعت اللجنة المنظمة للجائزة طلاب الفنون المقيمين في دولة الإمارات والخريجين الجدد إلى التقديم، حيث ترحب اللجنة بالأعمال في مختلف الوسائط والخامات الفنية بما فيها التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والأفلام والرسوم التوضيحية وفن الأرض والوسائط المتعددة، كما تشجعهم أيضاً على التفكير بشكل إبداعي حول كيفية عرض أعمالهم على الجمهور.

وسيحظى العمل الفائز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أميركي لاستكمال العمل، قبل الإعلان عن العمل الفائز وعرضه على الجمهور في معرض متجول في مواقع مختلفة منها جامعة نيويورك أبوظبي، وحديقة أم الإمارات، وحديقة القرم في جزيرة الجبيل تنفيذاً لرؤية كريستو وجان-كلود اللذين حرصا على توسعة فرص تفاعل الجمهور العام مع الفن. وفي العام الماضي، فاز فريق فني يضم خريجة جامعة نيويورك أبوظبي الفنانة فيفي جو الحائزة على عدة جوائز، وخريج جامعة الشارقة والحاصل على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة مجد علوش، والفنانة الفلسطينية الأردنية حلا العبورة، بالجائزة عن العمل الفني «شهيق» الذي يسعى إلى التقاط معاني الحكمة من أشجار القرم «المانغروف» التي ترسم ملامح الطبيعة الإماراتية، في خطوة تحاول تشجيع المتلقّي على اعتماد أنماط تفكير تدعم ممارسات الحفاظ على البيئة والحلول التي تم اتخاذها في هذا المجال، وتسليط الضوء على الأفكار الإيجابية التي تحد من تدهور المشهد البيئي وتسهم في استعادة جمال الطبيعة من جديد.





