جماليات الخط في «بينالي دبي»

دبي (الاتحاد)

تحتضن الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مجموعة من أعمال الفنانة آمنة بن ساحم المستلهمة من فن الخط، ضمن 19 معرضاً فنياً تشملها الفعالية، بهدف إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية.

وتتناغم مجموعة أعمال آمنة بن ساحم مع شعار «الموضة في الخط»، وتبرز إبداعات فن الخط الطباعي، وتظهر ما يتمتع به من حيوية وقدرة على التكيف مع المواد والخامات الأخرى مثل قماش الدنيم الذي استخدمته الفنانة ضمن أعمالها. وأكدت آمنة بن ساحم أن شعار «الموضة في الطباعة» يبرز العلاقة بين الخط والأزياء، مشيرة إلى قدرته على إلهام أصحاب المواهب، وتحفيزهم على إبراز إبداعاتهم في فنون الخط ومجالات التصميم.