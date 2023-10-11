صدى الحنين والوجدان في «بيت الشعر»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية أمس الأول، شارك فيها الشعراء: هشام الصقري، عائشة الشامسي، ناجي حرابة، بحضور مدير بيت الشعر محمد عبدالله البريكي، وقَدَّمَ الأمسية د. أحمد عقيلي الذي أثنى على فعاليات بيت الشعر، وما يقدمه للمشهد الشعري المعاصر من إبداع، ومن ثم استقطاب شعراء بارزين من مختلف التجارب، وتقديمهم على منابر حقيقية تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور الذي يملأ قاعة بيت الشعر عن آخرها في كل أمسية تحتفي بالشعر والشعراء. وأشاد عقيلي بالدعم الكبير الذي يقدمه للحركة الشعرية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تعد مبادراته الثقافية منارات يستضاء بها في المشهد الإبداعي على المستويات كافة.

وكعادة الجمهور المحب للشعر فقد حضر بكثافة، وتفاعل مع ما أنشده الشعراء من كلمات لامست الوجدان، وتغنت بالحنين، وفاضت بالمشاعر، وعبرت عن الإخلاص لفن الشعر، استجابة للمشاعر الإنسانية التي تكتنف الشعراء، وتسيطر على مجمل إبداعاتهم، حيث استطاع شعراء الأمسية أن يوقدوا جذوة الشعر، ويضفوا طابعاً جمالياً عبر عن تجاربهم ومدارسهم الشعرية المختلفة التي احتفت بالقصيدة العمودية وتنوعها وقدرتها على مجاراة العصر بأساليب إبداعية مغايرة.