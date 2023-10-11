«كسر الحدود 2» يستكشف تاريخ علم اللغة

دبي (الاتحاد)

كشف «غاليري فيريتي» عن تفاصيل معرض «كسر الحدود 2» الذي ينظمه بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث يندرج المعرض تحت مظلة الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» التي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري. ويهدف معرض «كسر الحدود 2» من خلال تشكيلة أعمال فنية أبدعها خمسة فنانين من حول العالم، إلى استكشاف تاريخ علم اللغة، بدءاً من أصولها في العصور البدائية وحتى وقتنا الحالي إلى جانب عرض تطور تاريخ اللغة الغني وتأثيراته على رؤى الفن المعاصر.ويتضمن المعرض أعمال الفنان المصري ضياء علام التي تُظهر إنجازه في تحديث فن الخط العربي الكلاسيكي عبر دمج تقنياته القديمة والحديثة، ويسعى علام عبر ذلك إلى إقامة جسر بين الماضي والمستقبل، وتعزيز التقدير والفهم المتعدد الثقافات، بينما يحاول الفنان البريطاني جوش راول عبر عمله «لوحة اللغة» استكشاف اللغة وتطبيقاتها المعاصرة، كما يعيد تشكيل المعلومات في ظل سيطرة الرقمنة والتكنولوجيا، حيث تعتبر كل لوحة في هذه السلسلة بمثابة نظام ترميز خاص يمثل نصوصاً من مصادر ولغات متنوعة.

في حين، تُظهر أعمال الفنان الأذربيجاني كيخان سلاخوف التقدير للهندسة، من خلال تفرغه لأكثر من 10000 ساعة بهدف استكشاف عالم الهندسة، إدراكاً منه لأهمية وضرورة فهم عمارة الكون من خلال مبادئ الهندسة. وتتجلى رحلة سلاخوف الفنية في لوحات مستلهمة من أسماء الله الحسنى التي جمعها بشكل فني في تسع لوحات، فضلاً عن تركيزه على الكعبة التي تستحوذ على مكانة خاصة في عمله الفني.

أما الفنانة السورية من أصول فلسطينية سوسن البحر، فتسلط الضوء في عملها «الرحيل هو المنزل» على النصوص والسرد الشخصي، حيث استلهمت عملها من صفحات مذكرات جدها الراحل، وتعكس هذه الأعمال ذكرياته ومقارنة لحظة رحيله بحياتها الشخصية. وفي المقابل، تتجلى في أعمال الفنانة المصرية يسرى وهبة تجربة دمج مذهلة بين الخط العربي والعلم، حيث تجسد منحوتتها تطور التواصل البشري المتنوع من خلال الخط العربي.