«الشارقة للكتاب» يستقطب 2033 ناشراً من 108 دول

الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن أن الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب سجّلت أكبر حضور عالمي للدول المشاركة في فعالياته منذ انطلاقه في عام 1981، حيث يستضيف 108 دول عربية وأجنبية يمثلها 2033 ناشراً وعارضاً، يقدمون -خلال الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة 1.5 مليون عنوان، في الوقت الذي يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديد، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب.

1700 فعالية

كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات. ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يرفع هذا العام شعار «نتحدث كتباً»، بكوريا ضيف شرف دورته الجديدة؛ بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في مجالات الأدب والفن والتكنولوجيا في كوريا، كما يقدم المعرض لأول مرة معرضاً تاريخياً بالتعاون مع جامعة كويمبرا البرتغالية، يضم 60 قطعة من المقتنيات الأثرية النادرة، ولتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ينظّم المعرض ست مساحات تفاعلية تهدف إلى تثقيف وترفيه الزوار وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب، تحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، ومون بيونج جون، قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية، وسالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في «الهيئة»، بحضور محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال ودعم العملاء في شركة «اتصالات من e&»، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من الإمارات والوطن العربي والعالم.

الشارقة «طريق الحرير»

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد أحمد بن ركاض العامري، أن إمارة الشارقة باتت تمثل مركز لقاء الشرق مع الغرب، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأهمية المعرفة والكتاب في بناء الأمم والحضارات، مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في تسهيل وصول الكتاب إلى القُراء في كل مكان، ولم تكتفِ بأن تكون مركزاً لصنّاع الكتاب في المنطقة، وإنما باتت تتطلع لتصبح «طريق الحرير» لناشري العالم، وذلك من خلال جهودٍ استمرت لأعوام طويلة شهدها العالم وأثنى عليها. وأضاف العامري: «تكلَّلت جهود الإمارة، من خلال توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بإضافات نوعية وعالمية، حيث قادت مسيرةً كبيرة للنهوض بصناعة النشر في الشارقة والإمارات والعالم، ووضعت قواعد صلبة لتطوير التجربة الإماراتية في قطاع النشر، واليوم تستكمل هذه المسيرة من منصبها رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب». واختتم العامري بالقول: «إننا اليوم لا نلتقي للإعلان عن تفاصيل حدث ثقافي دولي يجمع ناشري العالم فحسب، بل لنتقدم خطوة جديدة في مشروع كبير يتنامى منذ اثنين وأربعين عاماً، ليؤكد أن كل ما تطمح له خطط التنمية في بلدان المنطقة والعالم يبدأ من الكتاب والنهوض بمنظومة الصناعات المعرفية، لهذا نرفع في الدورة الجديدة من المعرض شعار (نتحدث كتباً)».

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، تقدم مون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشكر لهيئة الشارقة للكتاب على الجهود التي بذلتها لاستضافة أكثر من 20 كاتباً وروائياً وشاعراً وخطاطاً كورياً في إمارة الشارقة، وتمكينهم من عرض أعمالهم ومشاركة معارفهم من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل وغيرها من الفعاليات والبرامج الثقافية. وقال: «إن المناهج التي تتبعها كوريا لإضفاء طابع الحداثة على ثقافتها مع الحفاظ على جذورها وماضيها تتوافق مع قيم إمارة الشارقة التي تسعى لدعم الإبداع الثقافي مع الحفاظ على تراثها وتاريخها العريق».

شعار «نتحدث كتباً»

بدورها، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: «يمثل اختيار المعرض لشعاره هذا العام (نتحدث كتباً) تجسيداً لرؤيته الشاملة لصناعة الكتاب والثقافة، حيث لم يعد مجرد حدث لبيع وشراء الكتب، بل أصبح مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة، ومنصة لإبرام عقود النشر والترجمة، ومنبراً لمناقشة قضايا الأدب والفن والفكر، مستقطباً جمهوراً متنوعاً من كل فئات المجتمع».

دور نشر عربية وأجنبية

يشارك هذا العام في المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا، ويعرض كل المشاركين ما يزيد على 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.