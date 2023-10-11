مشاركات متخصصة بالأرشفة في كونجرس المجلس الدولي

أبوظبي (وام)

يستقطب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف المقام في أبوظبي مشاركات محلية ودولية كثيرة متخصصة في مجال الأرشيف، من بينها شركة «تجوري» المتخصصة في تقديم الخدمات الأرشيفية.وقال أحمد أبوندى، مدير تطوير الأعمال في شركة تجوري، من المملكة العربية السعودية، إن «تجوري» توفر حلولاً أكثر كفاءة من خلال خدمات تخزين المستندات الخاصة وأرشفتها. وأضاف أن مهمة الشركة تتمثل في تقديم خدمات إدارية آمنة ومرنة وفعالة في مجال المعلومات والسجلات، وإدارة وحماية السجلات والمعلومات العائدة للعميل. وأشار إلى أن شركة تجوري تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الأرشيف الورقي والرقمي، ولديها عدة فروع من أهمها فرع في الإمارات العربية المتحدة وفرع في مملكة البحرين، إضافة لمقرها الرئيس في المملكة العربية السعودية. ولفت إلى تنوع خدمات الشركة بين إدارة السجلات والتحول الرقمي ومساعدة المنظمات والمؤسسات في المحافظة على الأرشيف سواء كان ورقياً أم إلكترونياً. وأشار إلى أن مشاركتهم في الكونجرس تهدف إلى المساهمة في إثراء مجتمعات المعرفة وتقديم الحلول التي تساعد الجهات والمؤسسات والشركات في المحافظة على أرشيفها، كما تعرض الشركة في جناحها أجهزة تساعد في عملية تصنيف المستندات بشكل آلي واستخراج المعلومات من المستندات بشكل آلى من دون تدخل بشري، وهذا يساعد الشركات والمؤسسات في تقليل تكاليف الأرشفة وزيادة فعالية الأرشفة سواء كانت ورقية أم إلكترونية. وأكد على ان هذه الأجهزة تعتبر من الأجهزة التي تساعد المؤسسات وخاصة الحكومية في المحافظة على إرثها وتراثها وأرشيفها، كما أن هدفها المساعدة في استخراج المعلومات بشكل سريع من دون أي أخطاء بشرية.