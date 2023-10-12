الأرشيف والمكتبة الوطنية يبرم مذكرة تفاهم مع أرشيف الدولة في أوكرانيا

أبوظبي (وام)

أبرم الأرشيف والمكتبة الوطنية مذكرة تفاهم مع أرشيف الدولة في أوكرانيا تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال حفظ الوثائق الأرشيفية واستخدامها وإتاحتها.

جاء ذلك بالتزامن مع فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي تتواصل فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لغاية 13 أكتوبر الجاري.وقع الاتفاقية عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ود. أناتولي خروموف، رئيس أرشيف الدولة في أوكرانيا، بحضور مسؤولي الجانبين.

وتشكل الاتفاقية إطاراً للتعاون الثنائي، وفقاً للأسس التنظيمية المعمول بها في كلتا الدولتين والمعاهدات الدولية، ويشمل نطاقها مشاركة الخبرات بين الطرفين في حفظ الوثائق بشقيها التقليدي والإلكتروني، وتبادل الخبراء والمؤلفات العلمية والأرشيفية التي ينشرها كل من الأرشيف والمكتبة الوطنية وأرشيف الدولة في أوكرانيا.

وأكّد عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد الرؤى المشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والأرشفة والتوثيق، وحفظ الموروث التاريخي والثقافي لشعبي دولة الإمارات وأوكرانيا.

وأوضح أنَّ هذا التعاون يعكس إيمان الجانبين بأهمية إتاحة المعلومات كحقٍ أساسي من حقوق الإنسان، وحرصهما على الإسهام بتعزيز علاقات الصداقة التي تجمع شعبي الدولتين.

وأضاف: «يسرنا إبرام مذكرة التعاون مع أرشيف الدولة في أوكرانيا، ونتطلع لتطور التعاون الثنائي فيما بيننا مستقبلاً. ونؤمن بأنَّ الأرشيف يشكل مجالاً مهماً لتوطيد أواصر التعاون السلمي بين الدول، وتطوير قنوات التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية الدور المحوري لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 كمنصةٍ لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التي تُعنى بمجالات الأرشفة والتوثيق».

وأعرب دميترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح الباهر في استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، الذي جمع المشاركين من جميع أنحاء العالم، مما أتاح تبادل أفضل الممارسات في مجال الأرشفة منوهاً بمذكرة التفاهم بين دائرة المحفوظات الحكومية في أوكرانيا والأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الحلول الجديدة في مجالات الرقمنة والحفاظ على الوثائق. ونوه د. أناتولي خروموف، رئيس أرشيف الدولة في أوكرانيا بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص قطاع الأرشفة، وهو ما أكّده تنظيم واستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي على أعلى مستوى.