الأرشيف والمكتبة الوطنية: الشباب دعامة أساسية في تطوير القطاع الأرشيفي

أبوظبي (وام)

قالت الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن تنظيم منتدى شباب «الكونجرس الدولي للأرشيف» يأتي ضمن رؤية شاملة ومتكاملة نسعى من خلالها إلى مشاركة الشباب في صنع القرار في مجال القطاع الأرشيفي لتوثيق الحقائق وربط الماضي بالحاضر ونقله للأجيال القادمة.

وأكدت بالخير، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المنتدى يهدف إلى ترسيخ الانتماء والهوية الوطنية في نفوس الشباب وتنمية الوعي التاريخي وصقل مهارات الأرشفة وإدارة الوثائق لدى الشاب وحثهم على حفظ تاريخ دولة الإمارات وحماية تراثها منذ التأسيس وحتى الآن، مشيرة إلى دعم الأرشيف والمكتبة الوطنية لتمكين الشباب والارتقاء بإدارة المعرفة لديهم.

وقالت: «إن الشباب هم دعامة أساسية لاستشراف المستقبل وتطوير القطاع الأرشيفي، فهم الأمل والمستقبل وركيزة البناء والتنمية، وإن تمكين الشباب بات واقعاً ملموساً، فالشباب نصف الحاضر وكل المستقبل وكنوز بشرية في البيوت مخولين بكامل الصلاحيات في حفظ وتوثيق تاريخهم لبناء مستقبل معتمد على موروث الآباء والأجداد في العادات والتقاليد وتأصيل هويتهم الوطنية».

وبحث منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023، الذي اختتم اليوم بأبوظبي، موضوعات ومحاور عدَّة، أبرزها «المعلومات كمورد لتحقيق الاستدامة»، و«التعرف على المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل موثوق والوصول إليها» و«المسؤولية عن استخدام المعلومات لإثراء مجتمع المعرفة».

كما تطرق المنتدى إلى كيفية توجيه إدارة الأرشيف والمعلومات لإرساء دعائم مستقبلٍ أكثر استدامة.

وركزت فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الخبراء في هذا المجال.