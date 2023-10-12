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قادة فكر يناقشون حلولاً أرشيفية مبتكرة

قادة فكر يناقشون حلولاً أرشيفية مبتكرة
13 أكتوبر 2023 01:43

أبوظبي (وام)

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استعرض عدد من الخبراء وقادة الفكر خلال جلسات ورش العمل والجلسات العلمية التي نظمت ضمن فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 مجموعة من المواضيع العلمية المهمة التي تهدف إلى تقديم تجربة معرفية وبحث مختلف الجوانب الخاصة بالعمل الأرشيفي.
وخلال جلسة تحت عنوان «العمل المشترك» تمت مناقشة الحلول المبتكرة في مجال الأرشيف، وكيفية نسخ الماضي المكتوب بالكامل وتحويله إلى نصوص، وتم خلال الجلسة تقديم دراسة حالة حول نظام تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف التلقائي على النصوص في الأرشيف. كما تمت مناقشة الأرشيف المفتوح المترابط كمنصة رقمية لتطبيق المفاهيم الجديدة على السجلات. وناقش المشاركون في جلسة بعنوان «الإبداع في الحفاظ على التراث الرقمي» المسؤولية عن ضمان الاستدامة للسجلات مع تزايد أعدادها الرقمية التي يتلقاها الأرشيف والمكتبة الوطنية.
فيما ناقشت جلسة أخرى المستوى الذي تم التوصل إليه خلال الأربع سنوات الماضية من الأرشفة مستعرضين موضوع «الأرشيف كأداة» وكيفية منح الثقة في الأرشفة المستدامة للوثائق الإلكترونية على المدى البعيد، وتم من خلالها عرض التجربة الجزائرية تحت عنوان الأرشيف من القيمة الإثباتية إلى الضرورة الاجتماعية. وناقشت إحدى الجلسات أيضاً موضوع «الذاكرة المشتركة والتعاون».
كما ناقشت إحدى الجلسات موضوعاً تحت عنوان «التراث والثقافة» تم خلالها عرض دراسة بعنوان «التعبير الثقافي والفني من خلال مسح أثري في الهند» كما نوقشت حماية الأرشفة للقرى التقليدية، وتم طرح حل صيني للحفاظ على ذاكرة القرى.

كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
أبوظبي
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