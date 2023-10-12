شرطة أبوظبي تشارك بورقة عمل متخصصة

أبوظبي (وام)

شاركت شرطة أبوظبي بورقة عمل متخصصة حول دور الأرشيف في تاريخ القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومراحل تطورها، وذلك ضمن ورش وجلسات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023.

وقال العقيد مبارك بشير خليفة، باحث في الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، إن المشاركة في الكونجرس تهدف للإسهام في إثراء مجتمعات المعرفة وتقديم الحلول التي تساعد الجهات والمؤسسات والشركات في المحافظة على أرشيفها، وزيادة فعاليتها سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

وأكد أن الكونجرس فرصة متميزة لاستنباط الأفكار المبتكرة والبحوث، فضلاً عن إتاحته المجال أمام مختلف التخصصات والجهات ذات الصلة والمرتبطة بالقطاع للانضمام إلى المناقشات العلمية المتخصصة والتي أولت الاهتمام لمسألة توظيف التقنيات الحديثة في مجال الأرشيف.

حضر الجلسة العلمية، عدد من الضباط المختصين بمجال التاريخ الشرطي والعسكري وتمت مناقشة إمكانية استخدام التقنيات الحديثة ومدى الاستفادة منها.