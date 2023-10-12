«الوصول إلى الذاكرة» تضيء على التأريخ الشفاهي

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

«الوصول إلى الذاكرة» جلسة مهمة من الجلسات العديدة التي احتضنها كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023، وتكمن أهمية هذه الجلسة في أنها اعتمدت في أوراقها البحثية المقدمة من الضيوف على آليات التأريخ الشفهي في العديد من الدول، وأهمية الأرشفة في هذا المجال المهم الذي يعكس الأحوال الاجتماعية والثقافية في فترات من الزمن تضيف للذاكرة المجتمعية، وتؤسس لتاريخ ممتد لا يتوقف، كما أن التجارب المثارة في الجلسة كانت نوعية لأن اعتماد الأرشفة في هذا الجانب الشفهي، كان من خلال الوصول إلى ذاكرة كبار السن. ئق في هذا المجال.

وقدم المشاركون رؤيتهم حول كيفية الحفاظ على الموروث، وخاصة ما يتعلق منه بالذاكرة الشفهية التي تعد جزءاً مهماً من توثيق تاريخ الأمم وذاكرتها. كما أكدوا على دور المؤرخ العادي الذي ينقل القصص للأجيال القادمة، وخاصة أن كنوز الذاكرة الشعبية لا تنضب ويكمن فيها تاريخ مفصل للشعوب، لأن سرديات التأريخ الشفهي يحكيها أناس عايشوا الأحداث بكل تفاصيلها.

وتنوعت أوراق العمل في هذه الجلسة التي قدمتها باللغة الإنجليزية القاصة والكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، حيث تحدث غريبالسكا، المتخصص في أرشيف الدولة في فروتسواف، حيث أدار مشروع «أرشيفات عائلة بولندا المستقلة» من عام 2019 إلى عام 2022. وقد تم نشر نتائج هذا المشروع في كتاب «أرشيفات عائلة بولندا المستقلة» في عام 2021، عن كنوز الماضي من المجموعات الخاصة في الأرشيف الوطني البولندي ومشروع المحفوظات العائلية لبولندا المستقلة.

وشارك في الجلسة ماثيو زرحال، مهندسة أبحاث في الأرشيف الوطني الفرنسي، وركز عرضه الذي حمل عنوان «نظرة عامة على مشروعين متعلقين بالبيانات المفتوحة» على تحسين جودة البيانات الوصفية والخدمة العامة استناداً إلى وجود السجلات في الأرشيف الوطني الفرنسي. أما جوزيف تاما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد تحدث عن استراتيجيات الوصول إلى الذاكرة الجماعية الإفريقية لإثراء المعرفة للأجيال الحالية والمقبلة.