منتدى شباب «كونجرس الأرشيف» يختتم أعماله

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس، فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023. وأقيم المنتدى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث استضاف أكثر من 50 شاباً وشابة من سن 17 إلى 37 سنة، لمناقشة مواضيع مهمة تتقدمها الاستدامة، وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات العالمية المعاصرة، عبر الارتقاء بكفاءة إدارة المعلومات والمعرفة لدى الشباب.

وأكّد المشاركون أهمية المنتدى كمنصةٍ لإشراك شريحة الشباب في صنع القرار في مجال العمل الأرشيفي، تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بتمكين جيل الشباب وتعزيز دورهم باعتبارهم القوة الدافعة للتطوير والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأشاروا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فاعلة للشباب، ورفدهم بكل السبل والأدوات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة التنمية، منوهين بضرورة تحفيز وتشجيع الشباب على ابتكار الحلول لمختلف تحديات الاستدامة. وأوضحوا أن المنتدى أتاح مساحاتٍ للشباب للمشاركة في نقاشات تمحورت حول توظيف منهجيات إدارة المعلومات والموارد المعرفية والمواد التوثيقية في معالجة تحديات الاستدامة، ومنحهم منبراً لطرح رؤاهم وأفكارهم وتبادل الخبرات مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.وبحث منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 موضوعات ومحاور عدَّة، من أبرزها «المعلومات كمورد لتحقيق الاستدامة»، و«التعرف على المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل موثوق والوصول إليها»، و«المسؤولية عن استخدام المعلومات لإثراء مجتمع المعرفة». كما تطرق المنتدى إلى كيفية توجيه إدارة الأرشيف والمعلومات لإرساء دعائم مستقبلٍ أكثر استدامة.

وركزت فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع، وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الخبراء في هذا المجال. وتخلل المنتدى عقد جلساتٍ حوارية وورش عمل ومحاضرات توعوية وتدريبية.

وتقام دورة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، وتتضمن العديد من الفعاليات في إطار البرنامج العلمي، وهاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، إلى جانب النسخة الأولى من منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف.