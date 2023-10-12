كونجرس الأرشيف: استدامة للثقافة وتثمين للذاكرة

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

قال الدكتور عوض صالح، مستشار لاتفاقيات اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي الإنساني: إن فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 تعد إضافة كبيرة، لما يحمله من تنوع دولي ومشاركات متخصصة في الأرشفة، وخاصة بالنظر إلى أهمية الأرشفة والدور الكبير التي تقوم به الدول للحفاظ على تاريخها وإرثها وموروثها الفكري والتاريخي، لافتاً إلى أن مثل هذه المحافل تعتبر من أهم الملتقيات التي تنسجم مع اتفاقيات اليونسكو للحفاظ على التراث الإنساني.

وتابع: هنا نجد التكامل في الربط ما بين جهود اليونسكو والأرشفة اللتين تصبان في خدمة الفكرة الوطنية والتاريخ الإنساني، وباعتبار كل ذلك مصدراً مهماً وملهماً للمعلومات وتراكم الخبرات، ولذا تأتي الاستفادة منه للمضي قُدماً، مضيفاً أن بناء مجتمعات المعرفة تعززه مثل هذه الجهود والمبادرات والمؤتمرات العلمية والمهنية، فهي مهمة للحفظ على الذاكرة الجمعية والتاريخ والهوية، ونقاء الصورة الوطنية الحافلة بالإنجازات والمنجزات العظيمة.

وأوضح أن الأرشفة أساس من أسس التطلعات المشرقة، كونها تعد مرجعاً مهماً للأجيال القادمة، حيث تستند إليها الدول للرجوع إلى تاريخها وماضيها، وكما قال الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل».

فتراكم ذاكرة الإنسانية ونجاحاتها يأتي من خلال تثمين المنجز والتاريخ، معرباً عن فخره واعتزازه بأن الإمارات اليوم بفضل قيادتها الرشيدة أصبحت قبلة للعالم ووجهة جاذبة لاستضافة أرقى المعارض والمؤتمرات الدولية، التي تنظم فيها كونها أثبتت حضورها الدولي في هذا المجال بجدارة، وهذه الفعالية تأتي ضمن إحدى الفعاليات الدولية الكبرى التي تحتفي بها العاصمة.