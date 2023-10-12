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التعليم والمعرفة

إعلان الفرق الفائزة في «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف»

إعلان الفرق الفائزة في «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف»
13 أكتوبر 2023 00:04

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 عن الفرق الفائزة في «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف ICA Hackathon» الذي يقام في إطار فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».
ومنحت المسابقة جوائز مُجزية بقيمة 30 ألف دولار أميركي.
فاز فريق جامعة زايد والمكون من خمسة طلاب «Falcon Arc» بالجائزة الأولى وقدرها 20,000 دولار أميركي، كما فاز فريق مدرسة «مدرستنا الثانوية الإنجليزية Our Own School Sharjah Girls» والمكون أيضاً من خمس طالبات بجائزة قدرها 10,000 دولار أميركي.

وتم تنظيم فعالية «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف ICA Hackathon» ولأول مرة في تاريخ كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، وبدأت فعالياته في اليوم الثاني من الكونجرس في 10 أكتوبر 2023.
ويهدف الهاكاثون إلى تحفيز المشاركين على إيجاد حلول إبداعية لتحديات الأرشفة والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.
ويعتبر هذا الهاكاثون فرصةً رائعة للمشاركين للتعلُّم والتحليل واستخلاص الحلول، إذ تمت دعوة ما يصل إلى 6 فرق جامعية و6 فرق من المدارس الثانوية للعمل على ابتكار الحلول لهذا التحدي.
وتمّ خلال الهاكاثون منح فرق من الجامعات والمدارس إمكانية الوصول إلى المواد الأرشيفية التي لم يتم نشرها من قبل، ولكنها تنطوي على إمكانات كبيرة للباحثين والمؤرخين. وفي شكلها الحالي، لا يمكن للباحثين تقدير هذه المعلومات أو فهمها أو استخدامها، وقد تفقد قيمتها بالنسبة للأجيال القادمة.

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وقد واجهت فرق الهاكاثون التحدي المتمثل في تحويل «كومة البيانات» هذه إلى أصول ذاكرة قيمة - يمكن الوصول إليها واستخدامها للأجيال القادمة.
وفي نهاية التحدي بين الفرق المُختارة، يتم عرض النتائج من قِبل كل فريق خلال 5 دقائق، ثم تنتقل الفرق للمرحلة التالية والمطلوب فيها من كل فريق تعديل وتصحيح البيانات وفقاً لملاحظات المشرفين، ومن ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مراجعة لجنة التحكيم للنتائج والعروض التقديمية المقدّمة من الطلاب ليتسنى لها اختيار الفرق الثلاثة الفائزة في الهاكاثون.
الجدير بالذكر أن «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف» يقام لأول مرة في تاريخ الكونجرس المجلس الدولي، ليعكس التزام الدولة بتحفيز التفكير الإبداعي للطلاب وتشجيع الشباب على طرح أفكارهم المبتكرة حول مستقبل القطاع الأرشيفي حول العالم.

كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
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