أدباء وكُتاب بارزون يشاركون في «الشارقة للكتاب 42»

الشارقة (الاتحاد)

تجمع الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 شخصية من كبار الكتّاب والأدباء الإماراتيين والعرب، حيث تفتح أمام الجمهور فرصة الاستماع لأطروحاتهم حول أبرز قضايا الأدب والفن والفكر، وتتيح له الحصول على أعمال أدبية موقعة لروائيين وشعراء حصدوا كبرى الجوائز العربية والعالمية وشكل نتاجهم الإبداعي إضافة إلى مكتبة الثقافة العربية.

ويستضيف المعرض الكتّاب والأدباء في 460 فعالية ثقافية، تقام خلال الفترة الفترة من 1-12 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، يروي فيها الكتّاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم القضايا المتعلقة بالتيارات الأدبية والفنية، ويقدمون خلاصات تجاربهم في تقنيات السرد وكتابة القصيدة، ويستعرضون أدوات وآليات البحث والنقد.

أدباء إماراتيون

وتضم قائمة ضيوف المعرض من الكتّاب والمبدعين الإماراتيين الأديب خالد البدور، أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة والروائية الدكتورة مشاعل النابودة، الفائزة بجائزة أفضل كاتب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، الحاصل على جائزة الصحافة العربية، والباحثة سعاد العريمي، والروائية فتحية النمر، والدكتورة عائشة الغيص، والروائي سعيد البادي، العضو المؤسس في جمعية الصحفيين في الإمارات.

كما يلتقي جمهور المعرض الكاتبة أميرة بوكدرة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتب المهندس زايد المرزوقي، والشاعر محمد المهيري، والمدرب الدولي الكاتب راشد حسن العلي، إضافة إلى الباحثة اللغوية آمنة الهاشمي، وحشر بن دلموج، والباحثة والقاصة لولوة المنصوري.

أعلام الأدب العربي

كما يلتقي جمهور المعرض مع كتاب ومبدعين من أعلام الأدب العربي، ومن أبرزهم: الشاعر اللبناني طلال حيدر، الحائز على جائزة أفضل شاعر باللغة المحكية في العالم العربي، والكاتبة والروائية أحلام مستغانمي، إحدى أكثر الكاتبات شعبية في الوطن العربي، والتي ستحتفل في المعرض بمرور 30 عاماً على إطلاق كتابها «ذاكرة الجسد»، كما توقع كتابها الجديد «أصبحت أنت» الذي تروي فيه مقتطفات من ذكرياتها، والكاتب والروائي المصري أحمد مراد، أحد أكثر المؤلفين الشباب شعبية، وصاحب عدد من أكثر الإصدارات مبيعاً، منها: «موسم صيد الغزلان»، و«الفيل الأزرق».

ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة في المعرض أيضاً الدكتور محمد الغندور، صاحب محتوى طبي على «يوتيوب»، ويحظى بمتابعة 3 ملايين شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 4000 حلقة تلفزيونية وإذاعية حول العالم، والإعلامية المصرية ريهام عياد، التي تعد من أفضل 10 صانعي محتوى تعليمي على «تيك توك» والحائزة على جائزة أفضل صانع محتوى.

ومن أعلام الثقافة والأدب العرب المشاركين كذلك في المعرض الروائية الكويتية بثينة العيسى، التي صدر لها العديد من الأعمال إلى جانب إصدارات في الكتابة الإبداعية وأدب الطفل، والناقد والروائي المصري طارق إمام، الذي أصدر 12 كتاباً، وحصل على 8 جوائز مصرية وعربية وعالمية، والشاعرة والروائية المصرية نور عبدالمجيد، التي صدر لها العديد من الكتب والروايات، وتحول بعضها إلى مسلسلات درامية، والكاتبتان سارة وهاجر عبدالرحمن، خبيرتا قراءة (لغة الجسد)، واللتان ترجمت أوستن ماكولي للنشر كتابهما «عالم لغة الجسد» إلى اللغة الإنجليزية، وتامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية.

2023 ناشراً

وتستضيف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ناشراً من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركاً من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.