«فن أبوظبي» يعلن القيّمين والفنانين المُكلّفين لعام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أمس فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن أسماء القيمين الفنيين المشاركين في النسخة الـ15 من معرض فن أبوظبي وأعمال الفنانين المرتقبة للعام 2023.

وكلّف فن أبوظبي الذي يُقام هذا العام خلال الفترة الممتدة من 22 ولغاية 26 نوفمبر في منارة السعديات مجموعة من الفنانين الناشئين المُبدعين ضمن برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»، وهم المها جارالله، وسامو شلبي ولطيفة سعيد، بإشراف القيّم الفني مراد منتظمي. فيما يستعرض «بوابة» 2023 الذي يُقام هذا العام تحت عنوان «مقام» أعمال الفنان الإماراتي هاشل اللمكي تحت إشراف القيمة الفنية فينيشيا بورتر.

كما تم تكليف نُخبة من الفنانين لتقديم أعمال فنية جديدة وحصرية في عدد من المواقع الثقافية بالإمارة وهم نجوم الغانم ومحمد أحمد إبراهيم. وسيتم عرض جميع هذه الأعمال الفنية من 22 نوفمبر حتى نهاية شهر يناير 2024.

برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»

وبوصفه مبادرة سنوية جرى إطلاقها عام 2017، يُقدم البرنامج ثلاثة فنانين ناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع طرح منصة يمكن من خلالها تطوير ممارساتهم وتنفيذ مشروعاتهم الفنية الطموحة. ويتعين على الفنانين الذين جرى اختيارهم إتمام برنامج مدته عام واحد يضم عدداً من ورش العمل وزيارة الاستوديوهات، ويهدف إلى تنفيذ أحد المشروعات المشاركة في معرض «فن أبوظبي» في شهر نوفمبر. وتظل الأعمال معروضة أمام الجمهور لعدة أشهر بعد انتهاء المعرض.واختير كل من المها جارالله، وسامو شلبي، ولطيفة سعيد، لبرنامج آفاق الفنانين الناشئين حيث يعملون حالياً على تنفيذ أعمال جديدة سيتم الكشف عنها في معرض يشرف عليه المؤرخ والناشر والقيّم مراد منتظمي. وبعد العمل في متحف تايت مودرن بلندن بين عامي 2014 و2019 كقيّم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طور منتظمي منصة النشر والتقييم الفني «زمان للكتب والتقييم» بهدف دراسة الحداثة العربية والأفريقية والآسيوية. كما كان عضواً في لجنة التحكيم لجائزة ريتشارد ميل للفنون 2022، ليرسّخ التعاون المستمر مع الفنانين الناشئين في المنطقة.

وقال منتظمي: «تشرفت بتعييني قيّماً للبرنامج الفريد آفاق الفنانين الناشئين للنسخة 15 من معرض فن أبوظبي لعام 2023، ويسرني التعاون مع الفنانين الثلاثة الذين أبهروني بمهاراتهم الفنية وأسلوبهم متعدد المجالات، وبرؤيتهم وعقليتهم. فمن وراء اختلافاتهم الواضحة كفنانين، نرى هموماً مشتركة تربطهم وتجمعهم معاً، كما أنهم الثلاثة يسيرون في طريق فريد يجمع المساحات الخاصة والعامة معاً. والأهم من ذلك أن كل فنان منهم يتطلع إلى اتخاذ خطوة مهمة في مسيرته الفنية عبر تنفيذ عمل مبتكر ضمن هذا البرنامج.

ويحظى برنامج آفاق الفنانين الناشئين بدعم أصدقاء فن أبوظبي. ومن الجدير بالذكر أن برنامج أصدقاء فن أبوظبي انطلق عام 2021 ويضم أفراداً ملتزمين بشكل فعال بدعم الفن والثقافة في الإمارة.

معرض «بوابة»

و«بوابة» معرض فني سنوي يسلط الضوء على الفنانين المحليين والعالميين من خلال منظور تنظيمي فريد. وكل عام، تتم دعوة قيم فني ضيف للإشراف على تنظيم «بوابة». أما قيّمة معرض «بوابة» لعام 2023 فهي فينيشيا بورتر التي اختارت تقديم عرض استقصائي للرسام الإماراتي والفنان متعدد التخصصات هاشل اللمكي.

ويدعو معرض بوابة فن أبوظبي 2023 بعنوان مقام (نسبة إلى حي المقام في منطقة العين - الحي السكني الذي نشأ فيه اللمكي) وهو اسم يشير كذلك إلى مقامات الموسيقى، الزوار إلى رحلة برفقة هاشل اللمكي فيما يكشف عن ملحمته الفنية البصرية التي تشبه المقامات الموسيقية. وينسج هذا المعرض أعمال هاشل السابقة وإبداعاته الحالية معاً ليقدم فهماً شاملاً لتطوره الفني وطموحاته للمستقبل. وضمن هذه الرحلة الإبداعية، تتردد أصداء التفاعل بين المناظر الطبيعية والتدخل البشري كموضوع رئيس.

تكليف الفنانين

بدأ تكليف الأعمال الفنية للفنانين في المواقع الثقافية عام 2017، وتمت من خلاله دعوة فنانين مرموقين لابتكار أعمالهم في مواقع محددة في إمارة أبوظبي. وسيتم الكشف عن تلك الأعمال خلال معرض فن أبوظبي في شهر نوفمبر، ويستمر عرضها للجمهور لمدة شهرين. وجرى هذا العام تكليف الأعمال الفنية لكل من نجوم الغانم ومحمد أحمد إبراهيم.

وتعليقاً على المشاركة في النسخة 15 من معرض فن أبوظبي، قالت الغانم: «إنني سعيدة وفخورة للغاية بالمشاركة في هذه النسخة من فن أبوظبي، وأتطلع إلى مشاركة العمل الذي أعمل فيه منذ عام 2020 مع الجمهور. لقد أمضيت سنوات طويلة أعمل في عزلة في ظلال الألوان والمواد المختلفة من دون أن أعرف أين سينتهي المطاف بأعمالي. ولكن الفن أصبح رفيقي وملجئي الدائم من دون أن أدرك ذلك، ومنحني وسيلة جديدة للتعبير تحولت إلى نشاط أساسي في حياتي».

ويسهم معرض فن أبوظبي السنوي على مدار العام بدور مهم في دعم منظومة الفنون بالمنطقة بفضل تعدد الأعمال الفنية والمعارض، ويواصل نموه بوتيرة سريعة مع وصوله إلى دورته الخامسة عشرة في نوفمبر المقبل، والتي أعلنت مؤخراً عن مشاركة قياسية لأكثر من 90 صالة عرض من 31 دولة.